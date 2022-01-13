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Содержание Министерства инфраструктуры в 2021 году обошлось украинцам в 217,6 млн грн

Руслан Зерницкий
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Фото: Facebook | На Министерство инфраструктуры в 2021 году из госбюджета потратили 217,6 млн грн

Потраченная на ведомство в прошлом году сумма оказалась почти в полтора раза больше, чем в 2020. Больше всего денег ушло на зарплаты.

На содержание Министерства инфраструктуры Украины в 2021 году из государственного бюджета потратили почти 218 миллионов гривен. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос Фокуса.

За прошлый год на содержание и обеспечение деятельности министерства из бюджета было потрачено 217 554 200 грн. Из них на:

  • зарплаты — 158 210 400 грн;
  • начисления на оплату труда — 28 964 900 грн;
  • предметы, материалы, оборудование и инвентарь — 604 700 грн;
  • оплату услуг (кроме коммунальных) — 20 429 000 грн;
  • командировки — 773 500 грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 6 257 400 грн;
  • реализацию государственных (региональных) программ, не отнесенных к мероприятиям развития — 99 700 грн;
  • текущие трансферты иностранным правительствам и организациям — 1 884 600 грн;
  • другие текущие расходы — 330 900 грн.

Для сравнения, в 2020 году расходы ведомства были почти в полтора раза меньше — 134 199 200 грн.

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Напомним, общая сумма зарплаты министра инфраструктуры Александра Кубракова, который занял эту должность в мае 2021 года, составила 459 тысяч гривен. В то же время его заместитель Мустафа Найем, назначенный на этот пост в августе, официально заработал 436,7 тысячи гривен.

Также Фокус писал о том, что на содержание Секретариата уполномоченного по защите государственного языка в прошлом году из бюджета было потрачено более 20 миллионов гривен.