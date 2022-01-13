Утримання Міністерства інфраструктури у 2021 році коштувало українцям 217,6 млн грн

Витрачена на відомство минулого року сума виявилася майже в півтора раза більшою, ніж у 2020 році. Найбільше грошей пішло на зарплати.

На утримання Міністерства інфраструктури України у 2021 році з державного бюджету витратили майже 218 мільйонів гривень. Про це відомство повідомило у відповідь на запит Фокуса.

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За минулий рік на утримання та забезпечення діяльності міністерства з бюджету було витрачено 217 554 200 грн. Із них на:

зарплати — 158 210 400 грн;

нарахування на оплату праці – 28 964 900 грн;

предмети, матеріали, обладнання й інвентар – 604 700 грн;

оплату послуг (крім комунальних) – 20 429 000 грн;

відрядження — 773 500 грн;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв — 6 257 400 грн;

реалізацію державних (регіональних) програм, що не віднесені до заходів розвитку, – 99 700 грн;

поточні трансферти іноземним урядам і організаціям – 1 884 600 грн;

інші поточні витрати – 330 900 грн.

Для порівняння, у 2020 році витрати відомства були майже в півтора раза меншими — 134 199 200 грн.

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Нагадаємо, загальна сума зарплати міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який обійняв цю посаду в травні 2021 року, склала 459 тисяч гривень. Водночас його заступник Мустафа Найєм, призначений на цю посаду в серпні, офіційно заробив 436,7 тисяч гривень.

Також Фокус писав про те, що на утримання Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови минулого року з бюджету було витрачено понад 20 мільйонів гривень.