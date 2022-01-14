Глава Державіаслужби Більчук у грудні отримав надбавку в 1000% "за інтенсивність праці"

Завдяки бонусу у 294 000 грн керівник відомства за місяць заробив 361 335 грн. Надбавки "за інтенсивність праці" від 600% до 1056% отримали всі заступники Більчука.

Керівник Державної авіаційної служби України (ДАСУ) Олександр Більчук у грудні 2021 року отримав надбавку до заробітної плати 1000% від посадового окладу "за інтенсивність праці". Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокуса.

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[ + – ] Відповідь Державної авіаційної служби України (ДАСУ) на запит Фокуса

Оклад Олександра Більчука за грудень 2021 року становив 29 400 грн, а надбавка "за інтенсивність праці" — 294 000 грн, що у десять разів більше. Також за той місяць він отримав 17 640 грн премії, 13 230 грн надбавки за вислугу років, 5880 грн за роботу з доступом до держтаємниці, 900 грн за ранг і 285,32 грн інших виплат. Сумарно за грудень урядовець заробив 361 335,32 грн.

У листопаді надбавка Більчука "за інтенсивність праці" становила 147 000 грн при окладі 29 400 грн, тобто 500% від ставки. За жовтень чиновник отримав 117 600 грн такої надбавки (400% від окладу), за вересень — 130 936,64 грн. (445%). За червень і липень Більчук не отримував додаткової фінансової винагороди "за інтенсивність праці", а в першій половині року вона не перевищувала 200%. Усього за рік чиновник заробив 1 589 653,47 грн.

[ + – ] Зарплатня Олександра Більчука на посаді голови ДАСУ у 2021 році

Примітно, що значні надбавки за інтенсивність праці наприкінці 2021 року отримували й інші представники керівництва Державної авіаційної служби. Зокрема, у грудні перший заступник голови відомства Сергій Коршук при посадовому окладі у 25 454,55 грн отримав 267 272,73 грн такої надбавки, тобто 1 050% від ставки. У листопаді "за інтенсивність праці" йому доплатили 450% від окладу, у жовтні — 444%, а у вересні — 500%. У першій половині 2021 року розмір такої надбавки не перевищував 264% від ставки. Загалом Сергій Коршук протягом року заробив на своїй посаді 1 803 619,07 грн.

[ + – ] Зарплата Сергія Коршука на посаді першого заступника голови ДАСУ у 2021 році

Заступник керівника Державіаслужби Ігор Зелінський при окладі у 21 681,82 грн. отримав 228 863,64 грн "за інтенсивність праці", тобто майже 1 056% від ставки. У листопаді така надбавка для нього склала 495% від окладу, у жовтні – 444%, у вересні – майже 405%. У першому півріччі 2021 року "за інтенсивність праці" він отримував не більше ніж 229% від окладу. Сумарна річна зарплата Ігоря Зелінського на посаді заступника голови ДАСУ становила 1 463 913,83 грн.

[ + – ] Зарплата Ігоря Зелінського на посаді заступника голови ДАСУ у 2021 році

Інший заступник голови Державіаслужби, Михайло Журавльов, який був призначений на цю посаду наприкінці вересня, за перший місяць зовсім не отримав надбавки "за інтенсивність праці", а вже у листопаді вона становила 250% від окладу (66 250 грн за ставки у 26 500 грн). У грудні ця надбавка становила 600%. За три місяці на посаді Михайло Журавльов заробив 521 539,13 грн.

[ + – ] Зарплатня Михайла Журавльова на посаді заступника голови ДАСУ у 2021 році

Загалом утримання Державної авіаційної служби протягом 2021 року коштувало державному бюджету 257 957 700 грн. Sp них витратили:

157 164 200 грн — на зарплати;

32 187 100 грн — на нарахування з оплати праці;

57 396 300 грн — на матеріально-технічне забезпечення;

4 585 900 грн — на оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

3 033 600 грн — на членські внески до міжнародних організацій цивільної авіації;

2 178 600 грн — на відрядження;

416 400 грн – на підвищення кваліфікації кадрів;

995 600 грн — на інші витрати.

У 2020 році витрати на утримання Державіаслужби склали 187 503 600 грн, тобто на 70 454 100 грн менше.

[ + – ] Суми, витрачені на утримання ДАСУ у 2020-2021 роках.

Зазначимо, у Міністерстві інфраструктури на запит Фокуса повідомили, що їхнє утримання у 2021 році обійшлося державному бюджету у 217 554 200 грн. Це майже в півтора раза більше, ніж роком раніше, – 134 199 200 грн. У відповідь на інший запит Фокуса у відомстві розповіли, що офіційна зарплата міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який обійняв цю посаду в травні, за 2021 рік склала близько 459 млн грн.

Раніше Фокус повідомляв, що новий голова Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Євген Зборовський першого місяця роботи на цій посаді отримав надбавку в розмірі 600% від свого окладу "за інтенсивність праці".