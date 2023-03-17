Шкарлет йде з посади міністра освіти, — ЗМІ

Наступником Сергія Шкарлета, за інформацією ЗМІ, може стати директор Національного центру "Мала академія наук" Оксен Лісовий.

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Міністр освіти України Сергій Шкарлет залишає свою посаду. Про це повідомляє медіа УНН із посиланням на свої джерела в уряді.

Співрозмовник ЗМІ на правах анонімності розповів журналістам, що Шкарлет, найімовірніше, напише заяву про відставку з посади вже сьогодні — у п'ятницю 17 березня.

Рішення про відставку міністра, за його словами, було ухвалено "на найвищому рівні".

Відставка Шкарлета: хто може очолити Міносвіти України

Зі свого боку, видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на свої анонімні джерела в партії "Слуга народу" повідомило про те, що співбесіду з кандидатами на посаду профільного міністерства почали проводити ще в січні.

За даними медіа, наступником Сергія Шкарлета може стати директор Національного центру "Мала академія наук" Оксен Лісовий.

Зауважимо, що Шкарлет обійняв посаду міністра освіти у 2020 році.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року студенти "Могилянки" протестували під Кабміном, вимагаючи відставки міністра освіти Шкарлета. Студенти вийшли надвір, протестуючи проти рішення Міносвіти про перевибори в Києво-Могилянській академії. Зі студентами зустрівся прем'єр-міністр Шмигаль і заявив, що він на їхньому боці.

Крім того, цього ж дня у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета. За інформацією журналістів, лише за один день вдалося зібрати 60 підписів парламентарів.