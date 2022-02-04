У Раді почали збирати підписи за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета (фото)

За інформацією журналістів, відповідну ініціативу вже підтримали 60 нардепів.

В українському парламенті народні депутати ініціювали збір підписів за відставку міністра освіти та науки Сергій Шкарлета у зв'язку із нещодавнім скандалом під час виборів президента Києво-Могилянської академії. Про це у Facebook повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Наталія Піпа.

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"Почали збір підписів за відставку Шкарлета! Потрібно 150 підписів на позачергове засідання", — написала Піпа.

[ + – ] Роман Лозінський

Як повідомляє видання "Дзеркало тижня", за попередньою інформацією, під документом підписалися вже 60 депутатів. Зокрема, народний депутат партії "Голос" Роман Лозінський поставив свій підпис у документі за відставку Шкарлета, назвавши його "плагіатором часів Януковича".

Що передувало скандалу?

Нагадаємо, що ініціативі нардепів передував скандал навколо виборів 27 січня глави Києво-Могилянської академії. У ході виборчого процесу до дільниці несподівано увірвалася група осіб у масках, які викрали скриньку з бюлетенями. Внаслідок чого голова Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що результати виборів будуть визнані недійсними.

Це викликало протестну реакцію з боку студентів академії, які вийшли на страйк та заявили про "наступ на університетську автономію". У скандал втрутився речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, а пізніше і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який заявив, що рішення Міністерства освіти і науки про повторне голосування буде скасовано.

Раніше повідомлялося, що колишній міністр освіти України Сергій Квіт на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у січні 2022 року отримав понад 14,7 млн гривень заробітної плати.