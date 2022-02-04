В Раде начали собирать подписи за отставку министра образования Сергея Шкарлета (фото)

По информации журналистов, соответствующую инициативу уже поддержали 60 нардепов.

В украинском парламенте народные депутаты инициировали сбор подписей за отставку министра образования и науки Сергей Шкарлета в связи с недавним скандалом во время выборов президента Киево-Могилянской академии. Об этом в Facebook сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Наталья Пипа.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета! Надо 150 подписей на внеочередное заседание", – написала Пипа.

[ + – ] Роман Лозинский

Как сообщает издание "Зеркало недели", по предварительной информации под документом подписались уже 60 депутатов. В частности, народный депутат партии "ГОЛОС" Роман Лозинский поставил свою подпись в документе за отставку Шкарлета, назвав его "плагиатором времен Януковича".

Что предшествовало скандалу?

Напомним, что инициативе нардепов предшествовал скандал вокруг выборов 27 января главы Киево-Могилянской академии. В ходе избирательного процесса в участок неожиданно ворвалась группа лиц в масках, которые похитили ящик с бюллетенями. Вследствие чего глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что результаты выборов будут признаны недействительными.

Это вызвало протестную реакцию со стороны студентов академии, которые вышли на забастовку и заявили о "наступлении на университетскую автономию". В скандал вмешался спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а позже и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который заявил, что решение Министерства образования и науки о повторном голосовании будет отменено.

Ранее сообщалось, что бывший министр образования Украины Сергей Квит на должности главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) в январе 2022 получил более 14,7 млн гривен заработной платы.