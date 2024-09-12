Підставні фірми і 286 млн: у Дніпропетровській ОДА провернули корупційну оборудку, — НАБУ

За даними слідства, витрати на "експлуатаційне обслуговування" доріг збільшили до 1,5 млрд гривень і займалися цим окремі фірми. ЗМІ стверджують, що підозру оголошено колишньому голові адміністрації Валентину Резніченку та його заступнику Максиму Беспальчуку.

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно викрили масштабну оборудку в дорожній сфері, яку провернули в Дніпропетровській обласній державній (військовій) адміністрації. Про це написали в Telegram-каналі відомства.

Унаслідок афери український бюджет від початку повномасштабної війни втратив понад 286 мільйонів гривень. До виконання схеми причетні чиновники, яким уже повідомили про підозру. Йдеться про:

колишнього голову Дніпропетровської ОДА;

ексзаступника начальника Дніпропетровської ОДА;

колишнього керівника департаменту Дніпропетровської ОДА;

ексначальника відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівника суб'єкта господарської діяльності.

Джерела видання "РБК-Україна" також розкрили імена деяких причетних. Інсайдери переконані, що йдеться про колишнього голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка (звільнений у січні 2023 року. — Ред.), а також його заступника Максима Беспальчука. Інформація офіційно не підтверджена.

У НАБУ і САП викрили корупційну схему на ремонті доріг пов'язану з Дніпропетровською ОДА Фото: Дніпропетровська ОДА

Підозрювані проходять за ч. 2. ст. 364 КК України, додали в НАБУ.

"У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а видатки на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу. Підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування замінили у відповідних документах відомості про необхідність у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування", — ідеться в повідомленні.

Витрати на таке обслуговування були збільшені до 1,5 мільярда гривень і сталося це, як повідомляє слідство, штучно та безпідставно. На цю суму було укладено договори на виконання робіт із певними компаніями, які були пов'язані з головою Дніпропетровської ОДА. Вони завищили вартість матеріалів на 286 мільйонів гривень.

"Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником", — підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що НАБУ і САП викрили низку корупційних схем в "Укрзалізниці", внаслідок чого було вкрадено сотні мільйонів на закупівлях.

3 вересня повідомлялося, що директор НАБУ звільнив свого першого заступника Гізо Углаву, який фігурував у справі "зливів". У відомстві пояснили, що той вчинив дії, які були спрямовані на дискредитацію працівника відомства, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.