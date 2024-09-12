Подставные фирмы и 286 млн: в Днепропетровской ОГА провернули коррупционную сделку, — НАБУ

По данным следствия, расходы на "эксплуатационное обслуживание" дорог увеличили до 1,5 млрд гривен и занимались этим отдельные фирмы. СМИ утверждают, что подозрение объявлено бывшему главе администрации Валентину Резниченко и его заместителю Максиму Беспальчука.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере, которую провернули в Днепропетровской областной государственной (военной) администрации. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

В результате аферы украинский бюджет с момента начала полномасштабной войны потерял более 286 миллионов гривен. К исполнению схемы причастны чиновники, которым уже сообщили о подозрении. Речь идет про:

бывшего главу Днепропетровской ОГА;

экс-заместителя начальника Днепропетровской ОГА;

бывшего руководителя департамента Днепропетровской ОГА;

экс-начальника отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

руководителя субъекта хозяйственной деятельности.

Источники издания "РБК-Украина" также раскрыли имена некоторых причастных. Инсайдеры убеждены, что речь про бывшего главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко (уволен в январе 2023 года. — Ред.), а также его заместителя Максима Беспальчука. Информация официально не подтверждена.

В НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на ремонте дорог связанную с Днепропетровской ОГА Фото: Днепропетровская ОГА

Подозреваемые проходят по ч. 2. Ст. 364 УК Украины, добавили в НАБУ.

"В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь. Подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования заменили в соответствующих документах сведения о необходимости в проведении текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания", — говорится в сообщении.

Расходы на такое обслуживание были увеличены до 1,5 миллиарда гривен и произошло это, как сообщает следствие, искусственно и безосновательно. На эту сумму были заключены договоры на выполнение работ с определенными компаниями, которые были связаны с главой Днепропетровской ОГА. Они завысили стоимость материалов на 286 миллионов гривен.

"Часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем", — подытожили в НАБУ.

Напомним, 29 августа сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили ряд коррупционных схем в "Укрзалiзницi", в результате чего были украдены сотни миллионов на закупках.

3 сентября сообщалось, что директор НАБУ уволил своего первого заместителя Гизо Углаву, который фигурировал в деле "сливов". В ведомстве объяснили, что тот совершил действия, которые были направлены на дискредитацию работника ведомства, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.