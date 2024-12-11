Создавали искусственный дефицит билетов на поезда: на УЗ разоблачили масштабную коррупционную схему (видео)

По версии следствия, проводники продавали пассажирам места в служебных купе, которые не реализуются в системе свободной продажи билетов за 300-500 евро, без надлежащего оформления квитанций. В зависимости от вида поезда, в вагоне было 4-6 таких мест.

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Руководители и работники станции Киев-Пассажирский организовали криминальную схему по зарабатыванию на поездах, которые осуществляли международные перевозки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Так, председатель одной из профсоюзных организаций решил воспользоваться тем, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины и закрытия неба спрос на железнодорожные билеты международного сообщения существенно вырос и составляет 60 пассажиров на одно место.

Он подобрал себе команду и, пользуясь ажиотажем на билеты в Варшаву, Будапешт-Вену, Перемышль, Хелм, Кишинев и Западное следование, внедрил несколько криминальных схем.

"Председатель профсоюза лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и проводников и объяснял "правила игры", а также принимал решение о пролонгации трудовых контрактов. В случае одобрения кандидатур, они обязательно должны были вступить в профсоюз и каждый месяц платить взносы. А это — более 350 000 гривен со всех его членов. Если человек не соглашался на эти условия, его "убеждали", не назначали на должность или переводили на другую", — рассказали в полиции.

Согласно схеме, проводники продавали пассажирам места в служебных купе, которые не реализуются в системе свободной продажи билетов за 300-500 евро, без надлежащего оформления квитанций. В зависимости от вида поезда, в вагоне было 4-6 таких мест.

Другая схема предусматривала, что до даты отправления выкупали билеты на свободные места и накануне отправления рейсов реализовывали пассажирам по ценам, вдвое-втрое выше официальной стоимости. В этих билетах данные пассажиров не соответствовали указанным в бланке проездного документа и в системе продажи билетов. Им так же не выписывали квитанции, как того предусматривают правила перевозки "Укрзализныци".

Полученные средства нигде не отображались, а распределялись между всеми участниками схемы. Большинство из них передавали "наверх", в частности, председателю профсоюза.

Только за шесть месяцев 2024 года по схеме "перевозки пассажиров" АО "Укрзализныця" недополучила более 70 млн грн. Кроме того, что эти средства "оседали" в карманах злоумышленников, а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи.

Сейчас 10 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении за злоупотребление служебным положением, за создание и руководство преступной организации и участие в ней.

У фигурантов проведены обыски.

Напомним, что 11 декабря правоохранители сообщили, что расследуют уголовное производство, возбужденное против должностных лиц подразделения "Укрзализныци", из-за действий которых на пассажирские поезда международного сообщения был искусственно создан дефицит билетов.