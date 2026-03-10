Сам собі видав кредит на 844 тис грн: у декларації начальника ТЦК з'явилась дивна позика

Начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Мазніцький подав декларацію за 2025 рік. У документі вказані новий автомобіль BMW X3 2021 року, житловий будинок та земельні ділянки у Тернопільській та Хмельницькій областях, а також декілька квартир.

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Олександр Мазніцький оприлюднив декларацію за 2025 рік, повідомили в Єдиному державному реєстрі декларацій. У ній зазначено новий автомобіль, нерухомість та понад пів мільйона гривень заробітної плати.

Нерухомість

У декларації зазначено, що дружина посадовця володіє двома квартирами у Хмельницькому. Перша квартира має площу 59 квадратних метрів, а її вартість на момент купівлі становила 245 тисяч гривень. Друга квартира має площу 46,9 квадратного метра – її задекларована вартість становить 46 891 гривню.

Крім цього, з 31 січня 2025 року родина орендує квартиру у Кременчуці, де фактично проживає.

Відео дня

Будинок та земля

Дружина декларанта також володіє нерухомістю у Тернопільській області. У селі Устя Чортківського району їй належить житловий будинок площею 151,1 квадратного метра. Нерухомість була придбана 4 липня 2023 року, а її вартість на момент купівлі становила 400 тисяч гривень. Того ж дня була придбана і земельна ділянка площею 0,2464 гектара.

Окремо зазначено, що сам Олександр Мазніцький є власником земельної ділянки площею 2 гектари у селищі Чемерівці Хмельницької області.

Транспорт

У декларації також зазначено придбання нового автомобіля у 2025 році – згідно з документом, це BMW X3 2021 року випуску. Його задекларована вартість становить 880 тисяч гривень, і він оформлений безпосередньо на Олександра Мазніцького.

Доходи

За 2025 рік посадовець отримав 500 526 гривень заробітної плати у Полтавському обласному ТЦК та СП. Окрім основної зарплати, у декларації зазначені й інші доходи. Зокрема, 16 150 гривень він отримав від надання майна в оренду. Ще 1 600 гривень задекларовані як благодійна або гуманітарна допомога.

Грошові активи

Згідно з декларацією, родина не зберігає готівкових коштів. Також у документі не зазначено депозитів або інших заощаджень у банках. Водночас посадовець має банківський рахунок у ПриватБанку.

Позика

У декларації вказано і фінансове зобов’язання. 23 грудня 2025 року Олександр Мазніцький оформив позику в самого себе на суму 844 тисячі гривень. Станом на 1 січня 2026 року залишок боргу за цією позикою становив 580 тисяч гривень.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив: поліція бере участь у процесі мобілізації лише у випадках, коли до неї звертаються представники ТЦК. За його словами, Національна поліція діє виключно в межах законодавства та Конституції. Всі повноваження правоохоронців у цьому процесі чітко визначені.

Раніше ми також інформували, що співробітник першого відділу Бучанського районного ТЦК та СП Олег Коломієць задекларував значні грошові активи та банківські злитки золота. У відкритій декларації військовослужбовця вказано понад кілограм дорогоцінного металу, а також значні суми у доларах і євро.