Дом весь в золоте: на Закарпатье депутат райсовета скрыл в декларации более 8 млн грн (фото)

Депутат Береговского районного совета на Закарпатье скрыл более 8 миллионов гривен в декларации, а также элитные автомобили. В его доме заметили золотую скульптуру.

Он скрыл в частности автомобиль Ford Mustang, который находился в собственности супругов, многомиллионный доход и финансовые операции по покупке и продаже машины Mercedes-Benz S-Class. Об этом 24 января рассказали на Facebook-странице Закарпатской областной прокуратуры.

Там отметили, что депутату объявили о подозрении из-за скрытых миллионов в декларации за 2022 год, которые тот намеренно скрыл, а также легализации доходов, которые народный избранник получил преступным путем.

Как выяснило следствие, элитный автомобиль он купил в 2022 году за 3,75 миллиона гривен. Однако доходы депутата за более 20 лет работы предпринимателем составляют менее 227 тысяч гривен.

Автомобиль, который народный избранник тогда приобрел, уже через несколько дней был перепродан. Деньги взамен депутат использовал для личных нужд. Однако ни одну из этих финансовых операций он не указал в декларации.

В прокуратуре также показали фотографии из дома депутата. В имении много позолоты в интерьере, в частности на мебели, а в углу одной из комнат стоит золотая статуя.

Следствие квалифицирует действия депутата по части 1 статьи 209, части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины об умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица и легализация (или отмывание) имущества, которое было получено преступным способом.

Сейчас происходит досудебное расследование по делу, которое ведут следователи ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

