Будинок весь у золоті: на Закарпатті депутат райради приховав у декларації понад 8 млн грн (фото)

Депутат Берегівської районної ради на Закарпатті приховав понад 8 мільйонів гривень у декларації, а також елітні автомобілі. У його будинку помітили золоту скульптуру.

Він приховав зокрема автомобіль Ford Mustang, що перебував у власності подружжя, багатомільйонний дохід та фінансові операції щодо купівлі та продажу машини Mercedes-Benz S-Class. Про це 24 січня розповіли на Facebook-сторінці Закарпатської обласної прокуратури.

Там зазначили, що депутату оголосили про підозру через приховані мільйони у декларації за 2022 рік, які той навмисно приховав, а також легалізацію доходів, що народний обранець здобув у злочинний спосіб.

Як з'ясувало слідство, елітний автомобіль він купив у 2022 році за 3,75 мільйона гривень. Проте доходи депутата за понад 20 років роботи підприємцем складають менше 227 тисяч гривень.

Автівку, яку народний обранець тоді придбав, вже через кілька днів було перепродано. Гроші натомість депутат використав для особистих потреб. Проте жодну з цих фінансових операцій він не вказав у декларації.

У прокуратурі також показали фотографії з будинку депутата. У маєтку багато позолоти в інтер'єрі, зокрема на меблях, а в кутку однієї з кімнат стоїть золота статуя.

У маєтку депутата Берегівської райради помітили золоту статую

Слідство кваліфікує дії депутата за частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України про умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи та легалізація (або ж відмивання) майна, яке було отримано у злочинний спосіб.

Прокуратура завітала до маєтку депутата, що приховав мільйони у декларації

Наразі відбувається досудове розслідування у справі, яке ведуть слідчі ГУНП у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

