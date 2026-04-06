"Надо посчитать, сколько нам стоит некачественная мобилизация": омбудсмен анонсировала аудит армии

В Украине существует много проблем с мобилизацией. Одна из них заключается в том, что в армию привлекают мужчин, которые имеют право на отсрочку или серьезные причины со здоровьем, из-за чего государство тратит деньги на подготовку человека, который потом списывается.

В то же время сейчас нужно провести аудит, чтобы понять, как дорого обходится некачественная мобилизация Украине. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "РБК-Украина".

Проблемы с денежным обеспечением в армии

Омбудсман рассказала, что существуют случаи, когда есть или ошибка в документах, или военнослужащий находится в статусе СЗЧ, а он об этом не знает или не понимает, что пока он в СЗЧ. Такие военные не получают денежного обеспечения.

Также могут возникать вопросы с боевыми выплатами, пояснила она. Это связано с тем, что если не вовремя была подана информация, то военный может не получить боевых.

"Есть жалоба в целом всего войска на недостаточный уровень денежного обеспечения, и это отдельная история. Об этом уже много говорили, но когда военнослужащий в тылу получает меньше, чем охранник в супермаркете, то понятно, что это неприемлемо", — заявила она.

Почему Украина не может обеспечить пересмотр денежного обеспечения

Решетилова пояснила, что пока непонятно, может ли Украина финансово позволить увеличить выплаты военным. Сейчас Европа рассматривает выделение кредита 90 миллиардов евро, в которые заложено в том числе и денежное обеспечение военнослужащих.

По ее словам, Европа должна воспринимать это как плату за собственную безопасность.

"Украинское войско является щитом Европы и, очевидно, за это надо платить, пока мы защищаем европейские границы. Мне обидно смотреть на все эти дискуссии в ЕС, понимая, какую цену платит украинское войско, и насколько жалкое это денежное обеспечение. Но ситуация такова, что пока и эти деньги со стороны партнеров в подвешенном состоянии", — отметила она.

Вместе с тем внутри Украины планируется провести аудит относительно того, кто, где, на каких должностях находится и чем занимается, насколько эффективно применение каждого. Ожидается, что оптимизация человеческого капитала должна была бы привести к определенной экономии.

"И я уже давно говорю: надо посчитать, сколько нам стоит некачественная мобилизация. Когда человек имеет законное право на отсрочку или явные проблемы со здоровьем, но он мобилизован, на него потрачен ресурс, как минимум, на его обеспечение. Его командир и командир воинской части тратят время, чтобы его списать потом из войска. Все это использование ресурса, которого в армии очень мало", — объясняет он.

При этом такой мобилизованный получает деньги на оздоровление, может полечиться за счет государства. Также ему выплачивают денежное обеспечение в учебном центре или в воинской части. И это тоже большой вопрос, как мы используем эти ресурсы.

"Мне кажется, вопрос денежного обеспечения военнослужащих возможно решить несколькими путями. Первое — это осознание наших европейских партнеров о том, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы. Второе — это оптимизация наших внутренних процессов. Третье — готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих", — отметила она.

В то же время омбудсмен признала, что это будет не быстрый процесс.

"Нам всем надо понимать, что на пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственного войска", — резюмировала Решетилова.

