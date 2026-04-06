"Треба порахувати, скільки нам коштує неякісна мобілізація": омбудсманка анонсувала аудит армії

В Україні існує багато проблем із мобілізацією. Одна з них полягає в тому, що до армії залучають чоловіків, які мають право на відстрочку або серйозні причини зі здоров'ям, через що держава витрачає гроші на підготовку людини, яка потім списується.

Водночас наразі потрібно провести аудит, аби зрозуміти, як дорого обходиться неякісна мобілізція Україні. Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "РБК-Україна".

Проблеми з грошовим забезпеченням в армії

Омбудсманка розповіла, що існують випадки, коли є або помилка в документах, або військовослужбовець перебуває в статусі СЗЧ, а він про це не знає чи не розуміє, що поки він в СЗЧ. Такі військові не отримують грошового забезпечення.

Також можуть виникати питання з бойовими виплатами, пояснила вона. Це пов'язано з тим, що якщо невчасно була подана інформація, то військовий може не отримати бойових.

"Є скарга загалом всього війська на недостатній рівень грошового забезпечення, і це окрема історія. Про це вже багато говорили, але коли військовослужбовець в тилу отримує менше, ніж охоронець в супермаркеті, то зрозуміло, що це неприйнятно", — заявила вона.

Відео дня

Чому Україна не може забезпечити перегляд грошового забезпчення

Решетилова пояснила, що наразі незрозуміло, чи може Україна фінансово дозволити збільшити виплати військовим. Наразі Європа розглядає виділення кредиту 90 мільярдів євро, у які закладено зокрема і грошове забезпечення військовослужбовців.

За її словами, Європа має сприймати це як плату за власну безпеку.

"Українське військо є щитом Європи і, очевидно, за це треба платити, поки ми захищаємо європейські кордони. Мені прикро дивитися на всі ці дискусії в ЄС, розуміючи, яку ціну платить українське військо, і наскільки жалюгідне це грошове забезпечення. Але ситуація така, що поки й ці гроші з боку партнерів у підвішеному стані", — зазначила вона.

Водночас всередині України планується провести аудит щодо того, хто, де, на яких посадах перебуває і чим займається, наскільки ефективне застосування кожного. Очікується, що оптимізація людського капіталу мала би призвести до певної економії.

"І я вже давно кажу: треба порахувати, скільки нам коштує неякісна мобілізація. Коли чоловік має законне право на відстрочку або явні проблеми зі здоров'ям, але він мобілізований, на нього витрачений ресурс, як мінімум, на його забезпечення. Його командир і командир військової частини витрачають час, щоб його списати потім з війська. Все це використання ресурсу, якого в армії дуже мало", — пояснює він.

При цьому такий мобілізований отримує гроші на оздоровлення, може полікуватися за рахунок держави. Також йому виплачують грошове забезпечення в навчальному центрі чи у військовій частині. І це теж велике питання, як ми використовуємо ці ресурси.

"Мені здається, питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону. Друге — це оптимізація наших внутрішніх процесів. Третє — готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців", — зазначила вона.

Водночас омбудсманка визнала, що це буде не швидкий процес.

"Нам всім треба розуміти, що на п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська", — резюмувала Решетилова.

Раніше повідомлялося, що в одній із військових частин було виявлено майже 2 тисячі осіб, які, можливо, є непридатними до служби за станом здоров'я. Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про скандал з умовами в Ужгородському РТЦК та СП після перевірки з боку офісу Омбудсмена України. Там указують про значні порушення — від антисанітарії до утримання людей на десятки днів без юридичної допомоги.

Військовий омбудсмен заступилася за ТЦК. Ольга Решетілова каже, що згідно з чинним законодавством, ані за своїми навичками й уміннями військовослужбовці ТЦК і СП не повинні займатися примусовою мобілізацією, оскільки в них зовсім інші функції