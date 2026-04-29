Новые правила мобилизации: какие изменения Кабмин ввел в оформлении отсрочки, — постановление

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок проведения мобилизации, которыми обновлены правила оформления отсрочек, уточнены процедуры взаимодействия с ЦПАУ и введены дополнительные гарантии для отдельных категорий военнообязанных, в частности молодых контрактников. Также правительство перераспределило полномочия между структурами и установило более четкие сроки рассмотрения документов.

Как сообщает Telegram-канал "Военная Правовая Помощь", ссылаясь на постановление №467 от 8 апреля 2026 года, обновленный Порядок призыва по мобилизации предусматривает комплексные изменения, касающиеся как механизма подачи заявлений на отсрочку, так и организации работы ЦПАУ, а также условий прохождения службы по краткосрочным контрактам.

Согласно новым правилам, отныне заявления на отсрочку необходимо подавать лично через Центры предоставления административных услуг. Все документы адресуются председателю соответствующей комиссии при территориальном центре комплектования и должны содержать паспортные данные, идентификационный код и основания для предоставления отсрочки. В то же время для отдельных категорий граждан, в частности лиц, находящихся под бронированием, а также части государственных служащих, предусмотрен отдельный порядок рассмотрения, который отличается от общей процедуры.

Відео дня

Новые гарантии для контрактников и изменения в работе ТЦК — что об этом известно

Отдельный блок изменений касается граждан в возрасте от 18 до 25 лет, для которых вводится возможность заключения контракта на прохождение военной службы сроком на один год в период военного положения. После завершения такого контракта государство гарантирует им отсрочку от повторного призыва сроком на 12 месяцев, а дальнейшее возвращение к службе возможно только на добровольной основе. Оформление контракта осуществляется через ТЦК, при этом регистрация данных должна происходить в течение одного дня, а внесение информации в реестр "Оберіг" — в срок до трех суток.

Кроме этого, изменениями предусмотрен пересмотр распределения полномочий между органами, вовлеченными в процесс мобилизации. В частности, комиссии при ТЦК больше не будут рассматривать вопрос отсрочек для отдельных категорий граждан, среди которых забронированные работники, определенные должностные лица, а также сотрудники Службы безопасности Украины и разведывательных органов. Для них вводится другой порядок оформления, который в ряде случаев предусматривает автоматизированную обработку данных.

В целом, эти изменения предусматривают частичный перенос административных процедур в ЦПАУ, сокращение сроков обработки документов до 1-3 дней и уменьшение нагрузки на ТЦК. Общая логика нововведений заключается в большей формализации процессов, их цифровизации и одновременном усилении определенных государством гарантий для отдельных категорий военнообязанных.

Напомним, что 28 апреля Верховная Рада Украины поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о продлении действия военного положения. В частности, оно будет введено еще на 90 дней — с 4 мая 2026 года до 2 августа 2026 года.

Кроме того, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине обсуждают возможные механизмы воздействия на граждан, которые уклоняются от мобилизации, в частности через потенциальные ограничения доступа к отдельным государственным сервисам. Однако, такие инициативы, по его словам, находятся лишь на уровне обсуждений и могут быть реализованы исключительно через правительственные предложения и дальнейшее рассмотрение в Верховной Раде.