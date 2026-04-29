Нові правила мобілізації: які зміни Кабмін запровадив в оформленні відстрочки, — постанова

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення мобілізації, якими оновлено правила оформлення відстрочок, уточнено процедури взаємодії з ЦНАПами та запроваджено додаткові гарантії для окремих категорій військовозобов’язаних, зокрема молодих контрактників. Також уряд перерозподілив повноваження між структурами та встановив чіткіші строки розгляду документів.

Як повідомляє Telegram-канал "Військова Правова Допомога", посилаючись на постанову №467 від 8 квітня 2026 року, оновлений Порядок призову під час мобілізації передбачає комплексні зміни, що стосуються як механізму подання заяв на відстрочку, так і організації роботи ЦНАПів, а також умов проходження служби за короткостроковими контрактами.

Згідно з новими правилами, відтепер заяви на відстрочку необхідно подавати особисто через Центри надання адміністративних послуг. Усі документи адресуються голові відповідної комісії при територіальному центрі комплектування та повинні містити паспортні дані, ідентифікаційний код і підстави для надання відстрочки. Водночас для окремих категорій громадян, зокрема осіб, які перебувають під бронюванням, а також частини державних службовців, передбачено окремий порядок розгляду, який відрізняється від загальної процедури.

Нові гарантії для контрактників і зміни в роботі ТЦК — що про це відомо

Окремий блок змін стосується громадян віком від 18 до 25 років, для яких запроваджується можливість укладення контракту на проходження військової служби строком на один рік у період воєнного стану. Після завершення такого контракту держава гарантує їм відстрочку від повторного призову строком на 12 місяців, а подальше повернення до служби можливе лише на добровільній основі. Оформлення контракту здійснюється через ТЦК, при цьому реєстрація даних має відбуватися протягом одного дня, а внесення інформації до реєстру "Оберіг" — у строк до трьох діб.

Окрім цього, змінами передбачено перегляд розподілу повноважень між органами, що залучені до процесу мобілізації. Зокрема, комісії при ТЦК більше не розглядатимуть питання відстрочок для окремих категорій громадян, серед яких заброньовані працівники, визначені посадові особи, а також співробітники Служби безпеки України та розвідувальних органів. Для них запроваджується інший порядок оформлення, який у низці випадків передбачає автоматизовану обробку даних.

В цілому, ці зміни передбачають часткове перенесення адміністративних процедур до ЦНАПів, скорочення строків опрацювання документів до 1–3 днів та зменшення навантаження на ТЦК. Загальна логіка нововведень полягає у більшій формалізації процесів, їх цифровізації та одночасному посиленні визначених державою гарантій для окремих категорій військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що 28 квітня Верховна Рада України підтримала ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про продовження дії воєнного стану. Зокрема, його запровадять ще на 90 днів — із 4 травня 2026 року до 2 серпня 2026 року.

Крім того, народний депутат Роман Костенко заявив, що в Україні обговорюють можливі механізми впливу на громадян, які ухиляються від мобілізації, зокрема через потенційні обмеження доступу до окремих державних сервісів. Однак, такі ініціативи, за його словами, перебувають лише на рівні обговорень і можуть бути реалізовані виключно через урядові пропозиції та подальший розгляд у Верховній Раді.