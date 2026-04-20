Пистолет для каждого или новые жертвы: готова ли Украина к оружию для гражданских

После трагедии в Голосеевском районе Киева, где вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим, дискуссия об оружии для гражданских вспыхнула с новой силой. Сторонники говорят о праве на защиту, оппоненты — о риске новых трагедий. Фокус выслушал обе стороны и выяснил, готова ли Украина к такому решению.

После теракта со стрельбой в Голосеевском районе Киева, где погибли по меньшей мере семь человек и более десяти получили ранения, в Украине с новой силой заговорили о праве гражданских на вооруженную самооборону.

Тема легализации короткоствольного оружия в Украине обсуждается уже несколько лет, однако после полномасштабной войны отношение общества к нему стало значительно более лояльным.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что граждане должны получить право на вооруженную самозащиту, в том числе с использованием короткоствольного огнестрельного оружия.

Министр сообщил, что в ближайшее время состоятся экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов и ветеранов. Их результатом должна стать финальная версия законопроекта о гражданском оружии.

В то же время в МВД отмечают: массовых проверок владельцев оружия проводить не планируют. Зато в рамках расследования теракта выясняют, как нападающий получил необходимые медицинские справки для продления разрешения.

Напомним, стрелок в Киеве использовал легально зарегистрированное оружие — охотничью винтовку под пистолетный патрон.

На фоне трагедии дискуссия о легализации короткоствольного оружия обострилась и среди политиков. Часть депутатов считает, что подобные инциденты подчеркивают необходимость законодательного урегулирования права гражданских на оружие, тогда как другие выступают против связывания трагедии с такими инициативами.

Право на самозащиту: неурегулированные моменты

Адвокат объединения OK Legal Виталий Коломиец объясняет, что право на самозащиту в Украине уже закреплено на базовом уровне законодательства, однако его применение на практике остается неоднозначным.

"Право на защиту жизни и здоровья прямо предусмотрено Конституцией (статья 27) и Гражданским кодексом. Это фундаментальное право человека. В то же время важно понимать, что его реализация часто связана с причинением вреда другому лицу — нападающему. И здесь возникает ключевой вопрос: будет ли такое действие считаться преступлением и будет ли человек нести ответственность", — говорит Фокусу эксперт.

По словам юриста, эти вопросы урегулированы Уголовным кодексом, где существует отдельный блок норм — так называемые "обстоятельства, исключающие уголовную ответственность".

"Речь идет о ситуациях, когда человек формально наносит вред, но с юридической точки зрения это не является преступлением. В первую очередь — это необходимая оборона", — объясняет Коломиец.

Адвокат подчеркивает: украинское законодательство позволяет защищаться независимо от возможности избежать нападения.

"В Украине действует подход, который в международной практике называют "stand your ground" — человек имеет право обороняться, даже если мог убежать или избежать конфликта", — говорит он.

Отдельно адвокат обращает внимание на случаи, когда применение даже смертельной силы не влечет за собой наказание. В частности, это:

отражение противоправного насильственного вторжения в жилье или другое помещение;

нападение группы лиц;

нападение вооруженного лица.

Кроме того, закон допускает применение силы в условиях крайней необходимости или при задержании преступника, хотя в таких случаях важно не превысить пределы необходимой обороны.

В то же время, по словам Коломийца, проблема заключается в отсутствии постоянной правоприменительной практики.

"Нормы есть, но они недостаточно отработаны. Поэтому в обществе до сих пор сохраняется определенная неопределенность относительно того, как именно они работают", — говорит он.

Право на защиту без правил: почему в Украине до сих пор не урегулировано оружие самозащиты

Говоря о так называемой "легализации" оружия, юрист предлагает более точную формулировку.

"Речь идет скорее о легитимации — то есть создании четких и понятных правил. В Украине фактически нет отдельного закона, который бы системно регулировал оборот оружия самозащиты", — отмечает адвокат.

Он отмечает, что сегодня гражданские могут приобрести оружие для охоты или спорта, однако эти правила регулируются инструкциями МВД, а не законом. В то же время оружие для самозащиты фактически остается ограниченным.

"Складывается парадоксальная ситуация: мощное охотничье или спортивное оружие можно приобрести, а инструмент, специально созданный для самозащиты, — нет. Это создает дисбаланс", — подчеркивает он.

Адвокат также обращает внимание на опыт начала полномасштабного вторжения, когда оружие массово выдавали гражданским, а законодательное урегулирование появилось уже постфактум. По его словам, это классический пример, когда сначала возникает практика, а уже потом государство пытается ее упорядочить.

Что касается аргументов против расширения доступа к оружию, юрист считает их ограниченными.

"Преступления совершаются независимо от того, каким образом было получено оружие. Проблема не в инструменте, а в намерениях. Даже при самом жестком контроле полностью исключить такие случаи невозможно", — отмечает он.

Он также добавляет, что ужесточение процедур получения оружия не решает проблему, а лишь делает его дороже.

По мнению адвоката, государство пока не имеет четкого понимания, как комплексно урегулировать этот вопрос. В разных странах разный опыт, и универсального решения не существует. Но главная проблема, по мнению эксперта, — что в Украине ограничивается именно право добропорядочного человека на защиту.

Фактически, по его словам, речь идет о необходимости дать гражданам реальный инструмент для самозащиты, а не только декларативное право.

Коломиец подчеркивает: законодательство часто ориентировано на борьбу с потенциальными нарушителями, а не на создание условий для законопослушных граждан.

"Мы постоянно пытаемся писать правила для преступников, вместо того чтобы дать возможность нормальным людям реализовать свое право на самозащиту", — говорит он.

Эксперт также обращает внимание на проблему криминализации самого факта владения оружием без анализа намерений. Сегодня по одной статье могут наказывать и добровольца, который хранил оружие для защиты, и человека с преступными намерениями. "Государство не всегда исследует умысел.

По его мнению, это создает искажения в правоприменении и стимулирует формальные уголовные производства вместо глубокого расследования реальных угроз.

"Вместо того чтобы разбираться в сложных кейсах и устанавливать реальные риски, часто проще открывать десятки формальных дел — и это лишь усугубляет правовой хаос", — добавляет Коломиец.

Юрист считает, что ситуация с оружием в Украине развивается хаотично — от полного отсутствия регулирования до резких реакций после трагедий.

"Мы постоянно действуем с опозданием: не принимаем законы тогда, когда это нужно, а потом реагируем уже постфактум. Вместо системного решения имеем движение от одной крайности к другой", — говорит он.

Коломиец отмечает, что в Верховной Раде уже длительное время лежат законопроекты, в частности по декриминализации оружия самозащиты, но их не рассматривают.

По его мнению, начинать стоит именно с этого — изменить подход к ответственности за сам факт владения оружием.

"Если человек имеет оружие для самозащиты и это подтверждается, это не должно быть уголовным преступлением. Вместо этого внимание следует сосредоточить на реальных угрозах и намерениях", — считает адвокат.

Правовая коллизия и отсутствие закона

Эксперт по уголовному праву Григорий Усатый отмечает, что оборот гражданского оружия в Украине формально урегулирован, однако сама система построена противоречиво и создает правовую неопределенность.

"Если говорить в целом, то этот вопрос урегулирован, но важно, каким образом. Он урегулирован так, что не соответствует логике законодательства и часто непонятен ни юристам, ни гражданам", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, сейчас правила оборота оружия определяет подзаконный акт — приказ МВД №622, который действует уже десятки лет и устанавливает порядок приобретения, регистрации и контроля. В то же время уголовная ответственность предусмотрена на уровне закона — Уголовного кодекса.

"Имеем ситуацию, когда подзаконный акт устанавливает правила, а закон — ответственность. При этом в Уголовном кодексе прямо указано: ответственность наступает при отсутствии разрешения, предусмотренного законом. Но самого специального закона нет. Это и есть правовая коллизия", — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что, несмотря на это, людей реально привлекают к ответственности по статье 263 УКУ, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.

По мнению Усатого, именно поэтому первоочередным шагом должно быть принятие отдельного закона о гражданском обороте оружия.

"Если мы хотим эффективную систему контроля, нужно начинать с базового закона. Инструкция уже есть, разрешительная система работает, но без законодательной основы это все выглядит нестабильно", — отмечает он.

Эксперт также напоминает, что соответствующий законопроект обсуждается уже несколько лет, однако ключевой вопрос — оборот короткоствольного оружия — остается нерешенным. В частности, стороны не могут прийти к согласию относительно возможности его ношения.

"Даже когда соглашаются с тем, что оружие можно хранить дома, вопрос ношения на улице остается камнем преткновения", — отмечает эксперт.

Риски вооружения и иллюзия безопасности

На фоне дискуссий о возможном расширении доступа к короткоствольному оружию Усатый предостерегает от поспешных решений и обращает внимание на потенциальные последствия для безопасности.

"Принцип очень прост: больше оружия — больше конфликтов, больше тяжких телесных повреждений и больше смертей. Это прямой риск эскалации насилия", — отмечает он.

Эксперт приводит и статистический аргумент: по данным МВД, количество правонарушений с использованием оружия во время войны выросло в десятки раз по сравнению с довоенным периодом.

Отдельно он обращает внимание на психологический фактор и готовность людей применять оружие.

"Наличие оружия не гарантирует, что человек сможет его использовать. Есть страх, шок, отсутствие навыков. Трагедия в Киеве показала, что даже подготовленные правоохранители иногда не действуют в критических ситуациях, что уж говорить о гражданских", — отмечает он.

Усатый также описывает сценарии, которые могут возникнуть в случае массового вооружения населения.

"В ситуации стрельбы посторонние люди не будут понимать, кто нападающий, а кто защищается. Это может привести к хаотичным перестрелкам и случайным жертвам", — объясняет эксперт.

По его мнению, дополнительные риски возникают и из-за общего состояния общества во время войны.

"Имеем травмированное общество, высокий уровень напряжения и агрессии. В таких условиях доступ к оружию без надлежащих предохранителей может лишь усилить внутреннюю нестабильность", — говорит он.

Эксперт также ставит под сомнение эффективность действующей системы контроля, напоминая, что резонансные преступления нередко совершаются с легальным оружием — "Голосеевский стрелок" тому пример.

"Вопрос не только в доступе, а в качестве проверок. Реально ли оценивается психическое состояние человека? Есть ли механизмы реагирования, если оно меняется? На сегодня — нет", — отмечает он.

По его мнению, популярность идеи вооружения гражданских частично объясняется эмоциями и популизмом.

"Есть иллюзия, что оружие дает безопасность. Но в цивилизованных государствах безопасность обеспечивают институты — правоохранительные органы и армия, а не отдельные граждане", — отмечает эксперт.

Он предостерегает от упрощенных решений в сложной ситуации.

"Если мы стремимся к европейским стандартам, нельзя подменять государственные институты массовым вооружением населения. Нужны системные решения с четкими предохранителями", — заключает Усатый.

Напомним, Фокус писал, что против копов, которые сбежали с места стрельбы, возбудили уголовное дело. Расследование будет проведено объективно и беспристрастно, пообещал генпрокурор Руслан Кравченко.

Впоследствии стало известно об отставке руководителя патрульной полиции Евгения Жукова. Во время брифинга он сообщил, что полностью берет ответственность на себя относительно действий правоохранителей, которые оставили место происшествия.