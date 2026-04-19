Украинцам могут разрешить короткоствольное огнестрельное оружие: глава МВД сделал заявление

Украинцы должны получить право иметь оружие. Министр внутренних дел анонсировал экспертные обсуждения этого вопроса.

Гражданские лица должны получить возможность на защиту своей жизни и здоровья с помощью огнестрельного оружия, включая короткоствольное. Такое мнение высказал глава МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что украинцы уже имели похожий опыт, когда в начале полномасштабного вторжения получали оружие для национального сопротивления.

В ближайшее время, указал министр, состоятся экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

В то же время он отметил, никаких массовых проверок владельцев оружия не будет. Впрочем, в рамках действующего расследования будет установлено, как нападавший получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие.

Кроме того, Клименко считает позорным и недостойным поведением действия полицейского и полицейской, которые прибыли на место теракта.

"Это — позор для всей системы", — подчеркнул он, добавив, что дополнительные кадровые решения будут приняты и в отношении руководителей отстраненных патрульных.

Напомним, мужчина, который устроил бойню, был вооружен легальной охотничьей винтовкой Kel-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон калибра 9×21 мм.

Гринтовка Kel-Tec Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Комментируя теракт, нардеп Александр Федиенко заявил, что подобные инциденты нарушают необходимость принятия закона, который бы урегулировал право гражданских граждан на владение и использование оружия. Однако его коллега Даниил Гетманцев резко раскритиковал попытки связать трагедию с аргументами в пользу легализации короткоствольного оружия.