Українцям можуть дозволити короткоствольну вогнепальну зброю: глава МВС зробив заяву

Українці повинні отримати право мати зброю. Міністр внутрішніх справ анонсував експертні обговорення цього питання.

Цивільні громадяни мають отримати можливість на захист свого життя та здоров'я за допомогою вогнепальної зброї, включно з короткоствольною. Таку думку висловив глава МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що українці вже мали схожий досвід, коли на початку повномасштабного вторгнення отримували зброю для національного спротиву.

Найближчим часом, вказав міністр, відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Водночас він зауважив, жодних масових перевірок власників зброї не буде. Утім, у межах чинного розслідування буде встановлено, як нападник отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю.

Окрім того, Клименко вважає ганебною та негідною поведінкою дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

"Це — сором для всієї системи", — наголосив він, додавши, що додаткові кадрові рішення будуть прийняті й щодо керівників відсторонених патрульних.

Нагадаємо, чоловік, який влаштував бійню, був озброєний легальною мисливською гвинтівкою Kel-Tec SUB-2000 під пістолетний набій калібру 9×21 мм.

Гринтівка Kel-Tec Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Коментуючи теракт, нардеп Олександр Федієнко заявив, що подібні інциденти порушують необхідність ухвалення закону, який би врегулював право цивільних громадян на володіння та використання зброї. Натомість його колега Данило Гетманцев різко розкритикував спроби пов'язати трагедію з аргументами на користь легалізації короткоствольної зброї.