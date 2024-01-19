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Думки Російсько-українська війна

В Авдіївці – криза. Чому без підкріплень ЗСУ не зможуть зупинити росіян у місті

Ситуація в Авдіївці стає критичною, попереджає військовий кореспондент Юрій Бутусов. Ворог зачепився за кілька будівель — і якщо терміново не надіслати підкріплення, то, на його думку, заплатити за опір доведеться дорогою ціною, як у Бахмуті.

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Військовий журналіст
eye 2139
Авдіївка, ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ | Бій на околицях Авдіївки
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Критична ситуація в Авдіївці.

Ворог зумів зачепитись за кілька будинків на околиці Авдіївки. Українське керівництво має негайно надати посилення (не накази триматись та крики, а реальне посилення).

Зайшли кілька груп росіян без якихось масштабних штурмів — а просто зайшли, бо у тому місці не вистачає людей та технічних засобів для контролю усіх посадок та підходів.

Я багато писав про необхідність посилення Авдіївки людьми та озброєнням, і усім казав саме про такий сценарій. За того рівня комплектності, який на тому напрямку є, дива не трапиться, і у ворога виникають шляхи проникнення крізь бойові порядки.

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Верховний головнокомандувач Зеленський приїжджав і пообіцяв на зустрічі із солдатами вирішити проблеми та надати посилення. На жаль, навіть необхідний мінімум посилення не був виконаний.

Саме зараз в Авдіївку потрібні боєздатні резерви, які ліквідують прорив та загалом посилять щільність оборони. Якщо це не зробити зараз і росіяни зможуть справді серйозно зачепитись за міську забудову, то доведеться потім, як в Бахмуті, кидати у бій вдесятеро більше сил, щоб якомога довше вести спротив у місті — але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно, занадто пізно.

І відповідальність за провал в Авдіївці буде повністю на Зеленському, який відвідав місто і гарантував спрямувати туди додаткові сили.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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