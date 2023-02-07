"Война уже закончится": эксперты раскрыли, почему РФ не сможет делать дроны в Татарстане

Военный обозреватель Александр Коваленко сомневается, что Россия за год сможет выпустить 6000 дронов, ведь за предыдущие 30 лет подготовила всего около 2000.

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Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия и Иран намерены построить завод по производству ударных дронов в Татарстане. Украинские эксперты оценили риски такого проекта и рассказали, как ему можно помешать.

По данным The Wall Street Journal, 5 января иранские специалисты посетили российский город Елабуга в Татарстане, где планируют построить новый завод, предназначенный для выпуска не менее 6000 дронов в год. Как сообщили источники в США, делегацию из Ирана возглавил бригадный генерал бдолла Мехраби, глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и самодостаточного джихада Корпуса стражей исламской революции, и Гасем Дамавандян, исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry.

Военно-политический обозреватель и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "ТСН" обратил внимание, что иранцы за долгие годы развития своих беспилотных технологий так и не смогли самостоятельно наладить выпуск столь большого количества дронов — они производят около 50 аппаратов каждого типа в месяц. Кроме того, Иран не может выполнить условия контракта, предусматривающего поставку россиянам 1750 БПЛА, и отправили всего 750 единиц двумя партиями.

"Итак, страна, создавшая эти дроны-камикадзе, технически и технологически не может их изготавливать в больших количествах, массово. А Россия, которая не смогла такую технологию реализовать у себя за 30 лет, получает проектную документацию и будет производить значительно больше?", — усомнился Александр Коваленко. — "К тому же, мы знаем, как у России налаживается цикл производства, сколько на это уходит времени. Когда она сможет начать выпуск этих дронов? В августе-сентябре? Когда уже война, наверное, закончится. Нет, она никогда не сможет производить такое количество".

Эксперт напомнил, что осенью 2021 года президент Владимир Путин хвастался, будто в арсенале армии России есть 2000 дронов. То есть за несколько лет до вторжения россияне изготовили всего треть от количества, которое теперь хочет выпустить за год в условиях войны и санкций. По мнению Коваленко, завод по производству иранских БПЛА представляет угрозу для Украины, но не сейчас, а в будущем. Впрочем, город Елабуга находится на расстоянии примерно 1200 км от границы с Украиной, что не так уж далеко.

Бывший народный депутат Верховной Рады и экс-вице-премьер Автономной республики Крым Андрей Сенченко прокомментировал строительство завода в Татарстане на телеканале "Апостроф TV". Он подтвердил, что запустить предприятие по производству дронов-камикадзе россияне смогут примерно за год, поэтому проект представляет значительную угрозу для Украины. Беспилотники линейки Shahed достаточно просты по своей конструкции, поэтому их можно производить даже в условиях санкционных ограничений.

В то же время, производителям проблематично получать электронные системы наведения и навигации, которые ни Россия, ни Иран создавать не могут. Экс-депутат добавил: чипы достаточно легко провезти через границу в кейсе-дипломате, обеспечив довольно высокий объем производства дронов. Кроме того, стоит ограничить поставки бытовых приборов или игрушек, из которых можно извлекать батареи и прочие детали для БПЛА.

"Очень важно, чтобы санкции, которые достаточно громко вводятся, были четко отработанные с точки зрения механизма. И в любых случаях, когда мы получаем элементную базу сбитого "Шахида", реакция должна быть мгновенной на нарушения производителями этих элементов или каналов поставок", — отметил Андрей Сенченко.

Андрей Сенченко считает, что россияне неудачно выбрали место для строительства нового завода. По его мнению, политика президента Владимира Путина может привести к разрушению РФ как единого государства.

"Я не удивлюсь, если в Татарстане появятся партизаны, которые уничтожат этот завод", — предположил он.

Ранее американский Институт изучения войны раскрыл, как Россия сможет получать высокотехнологичные детали для иранских дронов. Как предполагают эксперты, поставки наладят через Таджикистан, где Иран уже открыл свой завод.