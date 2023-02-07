Провал санкций: аналитики ISW рассказали, как РФ получает высокотехнологичные запчасти для БПЛА

По словам экспертов, Россия может использовать связи с одной из стран Центральной Азии, чтобы получать компоненты для дронов или покупать уже готовые боевые БПЛА для войны с Украиной.

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Россия и Иран собираются построить завод по производству дронов-камикадзе на территории РФ. Высокотехнологичные запчасти им поможет получить Таджикистан, о чем заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что Иран уже открыл один завод по производству дронов в Таджикистане. Россия может использовать свои значительные экономические связи с этой страной через ОДКБ и Евразийский экономический союз для отмывания компонентов БПЛА или закупки уже произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций

Также аналитики заявили, что сбитые в Украине иранских беспилотники Shahed, которые использует российская армия, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, произведенные в США. Из-за этого дроны-камикадзе обладают передовыми технологическими возможностями, если сравнивать с другими типами вооружений, которые наблюдались на Ближнем Востоке ранее.

По словам экспертов, большинство западных деталей, которые нашли в сбитых иранских беспилотниках, были произведены в период с 2020 по 2021 год. Тогда истек срок действия санкций Совбеза ООН против Ирана в отношении тяжелых вооружений.

Аналитики, сославшись на швейцарского производителя, заявили, что невозможно быть полностью уверенным в том, что дистрибьюторы компонентов вооружений не продают продукцию подсанкционным организациям. Это означает, что Россия, Иран или другие государства, находящиеся под санкциями, могут использовать лазейки и доверенных юридических лиц для приобретения компонентов оружия в обход ограничений.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, с какими силами Россия может пойти в новое наступление. По словам Ходжеса, Россия специально завышает цифры масштабов своей мобилизации, чтобы напугать Украину и Запад.

Еще напомним, что Кадыров намекнул, что Россия может напасть на еще одну страну Европы. По словам главы Чечни, у него лично есть желание "демилитаризовать" Польшу. Он уверен, что с неким "сатанизмом" нужно бороться во всей Европе.