Провал санкцій: аналітики ISW розповіли, як РФ отримує високотехнологічні запчастини для БПЛА

За словами експертів, Росія може використовувати зв'язки з однією з країн Центральної Азії, щоб отримувати компоненти для дронів або купувати вже готові бойові БПЛА для війни з Україною.

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Росія та Іран збираються побудувати завод з виробництва дронів-камікадзе на території РФ. Високотехнологічні запчастини їм допоможуть отримати Таджикистан, про що заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що Іран вже відкрив один завод із виробництва дронів у Таджикистані. Росія може використати свої значні економічні зв'язки з цією країною через ОДКБ та Євразійський економічний союз для відмивання компонентів БПЛА або закупівлі вже вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.

Також аналітики заявили, що збиті в Україні іранські безпілотники Shahed, які використовує російська армія, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, вироблені у США. Через це дрони-камікадзе мають передові технологічні можливості, якщо порівнювати з іншими типами озброєнь, які спостерігалися на Близькому Сході раніше.

За словами експертів, більшість західних деталей, які знайшли у збитих іранських безпілотниках, було вироблено в період з 2020 по 2021 рік. Тоді минув термін дії санкцій Ради безпеки ООН проти Ірану щодо важких озброєнь.

Аналітики, пославшись на швейцарського виробника, заявили, що неможливо бути цілком упевненим у тому, що дистриб'ютори компонентів озброєнь не продають продукції підсанкційним організаціям. Це означає, що Росія, Іран чи інші держави, які під санкціями, можуть використовувати лазівки та довірених юридичних осіб для придбання компонентів зброї в обхід обмежень.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, з якими силами Росія може піти у новий наступ. За словами Ходжеса, Росія спеціально завищує цифри масштабів своєї мобілізації, щоб налякати Україну та Захід.

Ще нагадаємо, що Кадиров натякнув, що Росія може напасти на ще одну країну Європи. За словами голови Чечні, він особисто має бажання "демілітаризувати" Польщу. Він упевнений, що з певним "сатанізмом" треба боротися у всій Європі.