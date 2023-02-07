"Війна вже закінчиться": експерти розкрили, чому РФ не зможе робити дрони у Татарстані

Військовий оглядач Олександр Коваленко сумнівається, що Росія за рік зможе випустити 6000 дронів, адже за попередні 30 років підготувала лише близько 2000.

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Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія та Іран мають намір побудувати завод з виробництва ударних дронів у Татарстані. Українські експерти оцінили ризики такого проєкту та розповіли, як йому можна перешкодити.

За даними The Wall Street Journal, 5 січня іранські фахівці відвідали російське місто Єлабуга в Татарстані, де планують збудувати новий завод, призначений для випуску не менш як 6000 дронів на рік. Як повідомили джерела в США, делегацію з Ірану очолив бригадний генерал Бдолла Мехрабі, голова Дослідницької організації аерокосмічних сил та самодостатнього джихаду Корпусу вартових ісламської революції, та Гасем Дамавандян, виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry.

Військово-політичний оглядач та координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі ТСН звернув увагу, що іранці за довгі роки розвитку своїх безпілотних технологій так і не змогли самостійно налагодити випуск такої великої кількості дронів — вони виробляють близько 50 апаратів кожного типу. місяць. Крім того, Іран не може виконати умови контракту, що передбачає постачання росіянам 1750 БПЛА, і відправив лише 750 одиниць двома партіями.

"Отже, країна, яка створила ці дрони-камікадзе, технічно та технологічно не може їх виготовляти у великих кількостях, масово. А Росія, яка не змогла таку технологію реалізувати у себе за 30 років, отримує проєктну документацію і вироблятиме значно більше? — засумнівався Олександр Коваленко. — До того ж ми знаємо, як у Росії налагоджується цикл виробництва, скільки на це йде часу. Коли вона зможе почати випуск цих дронів? У серпні-вересні? Коли вже війна, напевно, закінчиться. Ні, вона ніколи не зможе проводити така кількість”.

Експерт нагадав, що восени 2021 року президент Володимир Путін хвалився, ніби в арсеналі армії Росії є 2000 дронів. Тобто за кілька років до вторгнення росіяни виготовили лише третину від кількості, яку тепер хоче випустити за рік в умовах війни та санкцій. На думку Коваленка, завод із виробництва іранських БПЛА становить загрозу для України, але не зараз, а в майбутньому. Втім, місто Єлабуга знаходиться на відстані приблизно 1200 км від кордону з Україною, що не так уже й далеко.

Колишній народний депутат Верховної Ради та ексвіцепрем'єр Автономної республіки Крим Андрій Сенченко прокоментував будівництво заводу у Татарстані на телеканалі "Апостроф TV". Він підтвердив, що запустити підприємство з виробництва дронів-камікадзе росіяни зможуть приблизно за рік, тому проєкт становить значну загрозу для України. Безпілотники лінійки Shahed досить прості за своєю конструкцією, тому їх можна виробляти навіть за умов санкційних обмежень.

Водночас виробникам проблематично отримувати електронні системи наведення та навігації, які ні Росія, ні Іран створювати не можуть. Ексдепутат додав: чипи досить легко провезти через кордон у кейсі-дипломаті, забезпечивши досить високий обсяг виробництва дронів. Крім того, варто обмежити постачання побутових приладів або іграшок, з яких можна виймати батареї та інші деталі для БПЛА.

"Дуже важливо, щоб санкції, які досить голосно вводяться, були чітко відпрацьовані з погляду механізму. І в будь-яких випадках, коли ми отримуємо елементну базу збитого "Шахіда", реакція має бути миттєвою на порушення виробниками цих елементів або каналів постачання", — наголосив Андрій Сенченко.

Андрій Сенченко вважає, що росіяни невдало обрали місце для будівництва нового заводу. На його думку, політика президента Володимира Путіна може призвести до руйнування РФ як єдиної держави.

"Я не здивуюсь, якщо в Татарстані з'являться партизани, які знищать цей завод", — припустив він.

Раніше американський Інститут вивчення війни розкрив, як Росія зможе отримувати високотехнологічні деталі для іранських дронів. Як припускають експерти, постачання налагодять через Таджикистан, де Іран відкрив свій завод.