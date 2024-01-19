"Ястреб" вместо "Герани". В РФ заявили о создании реактивной копии Shahed с машинным зрением

Аппарат будет оснащен фугасной боевой частью весом 16 кг, а использовать его будут, как псевдокрылатую ракету — ложную цель для отвлечения средств ПВО.

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В России разработали свою улучшенную версию иранского дрона-камикадзе Shahed, который получил название "Ястреб". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя разработчика — КБ "Стратим".

"Ястреб" российские военные будут использовать в зоне боевых действий в Украине как приманку для отвлечения украинских систем ПВО. Он имеет технические характеристики, которые подходит для использования в таких тактических операциях. Специалисты КБ уже завершают работу над бюджетным аналогом реактивного дрона-камикадзе "Герань" (имеется в виду иранский дрон Shahed, собранный в РФ, — ред.).

Медиа пишет о том, что этот реактивный дрон будет иметь возможность наносить удары на расстоянии до 350 км с использованием системы наведения по координатам. Прототип "Ястреба" находится в стадии летных испытаний, и планируется, что в первом полугодии 2024 года начнутся испытания большого экземпляра.

Скорость полета дрона с реактивным двигателем составит 700 км/ч, а с двигателем внутреннего сгорания — 300 км/ч. Дальность полета будет достигать 350 км. Дрон будет оснащен фугасной боевой частью весом 16 кг. Изделие изготавливается с использованием гражданских компонентов, что обеспечит его низкую стоимость. Производитель также заявил, что беспилотный аппарат будет устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника и будет иметь систему машинного зрения для осуществления захода на цель.

Создатели также обещают, что "Ястреб" будет продаваться по бюджетной цене, так как собирается из недорогих "гражданских" компонентов. Кроме того в КБ якобы разработали специально для этого дрона проект турбины. Однако как в действительности обстоит ситуация с деталями для "российского Шахеда" — неизвестно.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно о том, что Украина начала серийное производство дронов-аналогов Shahed. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине уже есть пять видов дронов, являющиеся аналогами к "Шахед-131", которые изготавливаются серийно. Также выпускается один вид дрона, который является аналогом "Шахед-136". Разработка этих дронов была начата еще в 2016 году, однако по каким-то причинам не была запущена.

А в сентябре 2023 года мы писали, что китайский аналог Shahed-136 прошел испытания. Китайский беспилотник-камикадзе "Подсолнух-200" может стать заменой российского ударного дрона Shahed-136, используемого Россией в войне против Украины. Оба БПЛА похожи по техническим характеристикам, но "Подсолнух-200" имеет интеллектуальный блок наведения, которого нет у Shahed-136.