"Ястреб" замість "Герані". У РФ заявили про створення реактивної копії Shahed із машинним зором

Апарат буде оснащений фугасною бойовою частиною вагою 16 кг, а використовувати його будуть, як псевдокрилату ракету — хибну ціль для відволікання засобів ППО.

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У Росії розробили свою поліпшену версію іранського дрона-камікадзе Shahed, який отримав назву "Ястреб". Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника розробника — КБ "Стратим".

"Ястреб" російські військові використовуватимуть у зоні бойових дій в Україні як приманку для відволікання українських систем ППО. Він має технічні характеристики, які підходить для використання в таких тактичних операціях. Фахівці КБ уже завершують роботу над бюджетним аналогом реактивного дрона-камікадзе "Герань" (мається на увазі іранський дрон Shahed, зібраний у РФ, — ред.).

Медіа пише про те, що цей реактивний дрон матиме можливість завдавати удари на відстані до 350 км з використанням системи наведення за координатами. Прототип "Ястреба" перебуває на стадії льотних випробувань, і планують, що в першому півріччі 2024 року почнуться випробування великого екземпляра.

Швидкість польоту дрона з реактивним двигуном становитиме 700 км/год, а з двигуном внутрішнього згоряння — 300 км/год. Дальність польоту сягатиме 350 км. Дрон буде оснащений фугасною бойовою частиною вагою 16 кг. Виріб виготовляється з використанням цивільних компонентів, що забезпечить його низьку вартість. Виробник також заявив, що безпілотний апарат буде стійким до засобів радіоелектронної боротьби противника і матиме систему машинного зору для здійснення заходу на ціль.

Творці також обіцяють, що "Ястреб" продаватиметься за бюджетною ціною, оскільки збирається з недорогих "цивільних" компонентів. Крім того, в КБ нібито розробили спеціально для цього дрона проєкт турбіни. Однак як насправді виглядає ситуація з деталями для "російського Шахеда" — невідомо.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року стало відомо про те, що Україна почала серійне виробництво дронів-аналогів Shahed. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні вже є п'ять видів дронів, які є аналогами до "Шахед-131", що виготовляються серійно. Також випускається один вид дрона, який є аналогом "Шахед-136". Розробку цих дронів було розпочато ще 2016 року, проте з якихось причин не було запущено.

А у вересні 2023 року ми писали, що китайський аналог Shahed-136 пройшов випробування. Китайський безпілотник-камікадзе "Соняшник-200" може стати заміною російського ударного дрона Shahed-136, який Росія використовує у війні проти України. Обидва БПЛА схожі за технічними характеристиками, але "Соняшник-200" має інтелектуальний блок наведення, якого немає у Shahed-136.