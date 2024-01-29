Армия РЭБ. Как и почему снижается процент сбития российских ракет

Силы обороны Украины начали применять средства радиоэлектронной борьбы против российских ракетных атак. Командование впервые отчиталось, что не все вражеские ракеты были сбиты, но они не достигли своих целей. Фокус разбирался, может ли РЭБ справиться с крылатыми ракетами или это поиск альтернативы ценным средствам ПВО.

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Командование Воздушных сил Украины в своих сводках по результатам отражения массированных воздушных атак врага, начало сообщать об использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, например, 23 января спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что часть вражеских ракет просто не долетела до своих целей. Уточнив, что может быть связано со старостью российского оружия, а также другими факторами.

"Сбили 15 из 15 крылатых ракет, сбили одну Х-59, а те 20, которые не сбили, они и не все долетели до своих целей вследствие определенных причин, скажем так. Это, возможно, и устаревшее оружие, какие-то неполадки, а возможно, и вмешательство наших РЭБ", — заявил Игнат.

Отметим, что именно средства РЭБ главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный называет одной из составляющих возможного успеха Сил обороны Украины. Об этом он писал в своей статье для The Economist, которую некоторые политические аналитики назвали испортившей его отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Украинские защитники смогли с помощью РЭБ посадить российский "шахед" полностью невредимым Фото: t.me/fediienko_oleksandr

Украина имеет мощную базу разработки средств радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР). Из открытых источников известно, что их разработкой, производством и модернизацией занимаются запорожская "Искра", харьковский "Протон", донецкий "Топаз" (предприятие было эвакуировано еще в 2014 году на подконтрольную территорию). В СМИ была информация и о разработке сверхсекретной РЭБ "Покрова", о которой сообщал тот же генерал Залужный.

"В настоящее время нами практически достигнут паритет по выполнению задач по РЭБ, что существенно усложняет возможность достижения преимущества вооруженными силами как РФ, так и Украины при применении вооружения и военной техники и войск в целом", — писал Залужный в The Economist.

Почему ПВО начала сбивать меньше ракет

Информация об отражении ракетных атак РФ с помощью средств РЭБ вызвала определенную настороженность у общества. В социальных сетях начали обсуждать, что арифметика не сходится: количество ракет, которые применил враг, значительно больше, чем тех, которые были сбиты ПВО.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ и бывший заместитель командующего Воздушными силами генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что появилась необходимость объяснять, каким образом эффективность ПВО по отражению атак достигала 80-90% целей, а сейчас 30-40%.

"Отмечу, что критерием оценки эффективности работы ПВО является не количество сбитых ракет, а количество вражеских целей, которые не выполнили свои задачи. То есть, определенная дифференциация — сколько воздушных целей было использовано в атаке, сколько из них было сбито средствами ПВО, сколько подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и помех", — объясняет Фокусу Романенко.

Главный редактор профильного издания Defense Express Олег Катков в комментарии Фокусу сообщил, что впервые о применении средств РЭБ против российских целей стало известно еще летом 2023 года. Тогда сообщалось об их противодействии сверхзвуковым противокорабельным ракетам "Оникс".

Как крылатая ракета и дрон наводятся на цель

Крылатые, баллистические ракеты или беспилотники имеют свои средства наведения на конкретно заданную цель. Отличие в том, что беспилотники ограничены в количестве таких систем из-за своих размеров. В ракетах применяют различные системы наведения, дублирующие и дополняющие друг друга. Самой простой системой наведения является инерциальная, которая использует комплекс механических гироскопов, акселерометров, почти не подвергающихся воздействию электроники. Как правило, такие применяются в дронах-камикадзе. Система наведения на цель позволяет ракете двигаться к заданной цели автономно, изменяя направления движения и высоту полета.

Пример простейших инерциальных приборов, используемых для определения курса или наведения на цель Фото: Wikipedia

Задача средств РЭБ в том, чтобы с помощью электромагнитного излучения и радиосигналов повлиять на эти устройства противника. То есть, обнаружить и подавить их использование. Для этого используется собственное излучение или отражение такого излучения от воздушного объекта противника.

"Если есть какой-то инструмент, то против него также найдется свой инструмент, ничего невозможного не бывает. Конечно, все зависит от комплекса наведения, если это геолокационные, типа gps, с такими можно бороться, также с оптическими головками наведения, по инерциальному наведению — здесь сложнее", — говорит Фокусу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Способна ли РЭБ уничтожить крылатую ракету

Олег Катков отмечает, что перспектива у отечественных РЭБ есть, как и в их дальнейшем развитии. Однако пока РЭБ не является волшебным средством, которое способно выключить все российские крылатые ракеты или вернуть их обратно в место запуска, но способно снизить эффективность их атак.

"Сейчас мы можем говорить, что средства воздействия на системы наведения способны отклонить цели, но даже сотня метров в условиях города, это все-таки попадание. Эффективность средств РЭБ зависит от систем наведения крылатых ракет, против которых они взаимодействуют — есть ракеты которые реально подавить, а есть нет, против которых они действуют", — рассказывает эксперт Фокуса.

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С ним не соглашается Игорь Романенко, который считает, что в теории технически возможно сбить наведение и навигацию вражеской цели и отправить ее, условно, обратно. Но такие задачи крайне сложны для выполнения.

По словам экспертов, средства РЭБ не смогут полностью заменить комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, но способны значительно облегчить их работу в борьбе с российскими ракетами. Сегодня эта тема крайне актуальна, учитывая то, что количество ракет-перехватчиков к западным системам, вроде MIM-104 Patriot или SAMP/T, уменьшается.

Каковы перспективы РЭБ в Украине

Романенко подчеркивает, что для того, чтобы максимально защитить территорию Украины нужно строить целые поля РЭБ. Это теоретически возможно, но практически — причудливо, учитывая размеры страны и наличие количества таких средств, даже с поддержкой союзников.

Можно предположить, что крупные инфраструктурные и стратегические объекты прикрывают средства РЭБ, кроме ПВО. Уже точно понятно, что это можно видеть на примере Москвы: как именно они работают, когда украинские дроны не долетают до целей и падают раньше. Именно поэтому были изменены цели для атак. В Туапсе и Луге россияне не успели поставить РЭБ, и результат для Украины был крайне успешным.

Российские ракеты все чаще теряются на своей территории, в полях и лесополосах Фото: t.me/astrapress

"Сейчас можно говорить, что Силы обороны используют очаговое применение и размещение, это уже позволяет противодействовать с воздушными целями врага. Но крылатые ракеты проходят такие ячейки, и снова наводятся на свои цели. В зонах работы РЭБ, как правило, используются инерциальные системы наведения, а затем переходят на другие", — объясняет эксперт Романенко.

В конце 2023 года вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что задачей на будущий год является создание "армии РЭБ" по аналогии с "армией дронов". Ожидается открытие рынка и привлечение коммерческих игроков. Тогда же Верховная Рада освободила от уплаты НДС ввоз составляющих, необходимых для радиолокационных комплексов, средств РЭБ, упростив их импорт.

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