Не все 20 ракет, которые не перехватила украинская ПВО, долетели до целей, — Игнат

Как отметил спикер Воздушных сил, ВСУ применяют РЭБ для подавлении навигации, которая используется при наведении "высокоточных" российских ракет. Кроме того, некоторые падают во время пусков из-за плохого качества.

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Часть из 20 ракет, выпущенных по Украине 23 января, которые не удалось перехватить силам противовоздушной обороны Украины, не долетела до своих целей. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В командовании объясняют это "старостью" российского оружия, а также другими факторами.

"Сбили 15 из 15 крылатых ракет, сбили одну Х-59, а те 20, которые не сбили, они и не все долетели до своих целей вследствие определенных причин, скажем так. Это, возможно, и устаревшее оружие, какие-то неполадки, а возможно и вмешательство наших РЭБ", — заявил Игнат.

Спикер воздушного командования напомнил, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО) отмечали ухудшение качества производимого в РФ оружия. В частности, об этом говорил глава ГУР Кирилл Буданов.

"Вы видите, что ракеты частенько падают в Каспии — там, где из запускают, над морем, где можно скрыть, что она падает. Но вот когда ракеты падают в российские села, этого уже не спрячешь. Также на оккупированной территории недавно упала", — пояснил Игнат.

Он добавил, что ракеты не долетают до своих целей не только из-за технического состояния, но также и благодаря применению средств радиоэлектронной борьбы.

"Если они летят в одну из областей, чтобы поразить тот или иной объект, падают где-то в поле, мы не можем ее в категорию "сбитых" отнести. Есть на вооружении Сил обороны средства радиоэлектронной борьбы, которые тоже влияют на то, чтобы подавить навигацию той или иной цели. Вы знаете, что высокоточное оружие идет по спутниковой навигации к своей цели. Если удачно применить это оружие, то можно ее [цель] подавлять. Таким образом ракета не станет менее опасной. Она будет сбита с маршрута и если попадет где-то в поле, то это будет идеально", — добавил Игнат.

Ракетный обстрел Украины — результаты работы ПВО 23 января

23 января Вооруженные силы России атаковали Украину с применением ракет различных типов. Всего была выпущена 41 воздушная цель. Силам ПВО удалось уничтожить 21 ракету. Среди них:

15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 из 12 баллистических ракет "Искандер-М";

1 из 2 управляемых авиационных ракет Х-59.

Ракетный обстрел Украины 23 января — что известно

23 января после пусков ракет раздались взрывы в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области. В результате ударов повреждены более 100 зданий, ранения получили десятки человек. Также есть погибшие.

Напомним, в Святошинском районе Киева во время российского обстрела боевая часть ракеты попала в квартиру жилого дома. Жильцов эвакуировали.

Также сообщалось, что одну из ракет сбили при помощи пулемета производства США "Браунинг". Ракету уничтожили в Северной операционной зоне.