Массированный обстрел Украины: российскую ракету сбили из пулемета "Браунинг" (видео)

По словам генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, мобильные группы успешно отработали по воздушным целям противника в Северной операционной зоне.

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На севере страны мобильные огневые группы уничтожили одну из вражеских ракет с помощью пулемета. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет противника. Одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг", – отметил командующий.

Обстрел Украины 23 января: что известно

23 января Вооруженные Силы Российской Федерации запустили баллистические и крылатые ракеты в сторону Украины. Взрывы были услышаны в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. По данным Воздушных сил, ракеты присутствовали в воздушном пространстве Украины около часа и постоянно изменяли свое направление.

Также россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди. В Святошинском районе в результате "прилета" возник пожар, охвативший несколько автомобилей, а также поступили вызовы экстренных служб в Соломенский район.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) были представлены фотографии последствий обстрела Киева в Соломенском районе. Здание детской футбольной школы получило значительные повреждения.

Кроме того, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. В результате одного из них был поврежден газопровод в пригороде. В ОВА сообщили о двух погибших и 11 пострадавших в результате обстрела.