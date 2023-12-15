Новые цели. Что означают атаки баллистическими ракетами Киева со стороны РФ

Впервые с начала полномасштабного вторжения, Киев атаковали баллистическими ракетами такого количества. Атаку удалось отбить, но угроза ее повторения остается пока РФ имеет возможность разместить на границе комплексы С-400. Фокус разбирался, с какой целью Путин начал снова атаковать Киев и какие последствия это будет иметь.

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Киеву впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был нанесен ракетный удар с использованием баллистических ракет в большом количестве. В ночь на 11 декабря восемь баллистических ракет, а в ночь на 13 декабря — десять. Все цели сбиты силами противовоздушной обороны, однако от обломков были повреждены автомобили, квартиры в домах, а 51 человек получил повреждения различной степени сложности. Предыдущая атака привела к разрушениям в частном секторе на Киевщине.

Типы ракет, которыми враг атаковал столицу не названы, но по предварительной информации, это были 48Н6 и их модификации, используемые в российском зенитно-ракетном комплексе С-400. Об этом сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

Что такое ракета 48Н6

Зенитная ракета 48Н6 была принята на вооружение в 1990 году и использовалась в комплексах семейства С-300. Отметим, что комплексы С-400 были приняты на вооружение российской армии только в 2007 году. Ракета 48Н6 способна поражать цели на расстоянии от 150 до 250 км в зависимости от ее модернизации и имеет боевую часть более 150 кг. Атака происходит по баллистической траектории, что затрудняет работу средств ПВО. Этот тип ракет имеет большую скорость и атакует цели вертикально с большой высоты. От момента ее обнаружения до самого удара может пройти всего несколько минут, поэтому часто воздушную тревогу могут объявлять уже после окончания атаки. Перехватывать баллистические ракеты способен комплекс MIM-104 Patriot, который уже находится на вооружении украинской армии. Пока неизвестно точное количество этих комплексов, которые западные партнеры передали Украине. В июне президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украине нужно 50 батарей MIM-104 Patriot, чтобы закрыть небо. Отметим, что в одну батарею Patriot входит восемь пусковых установок, пункт управления, средства РЛС и вспомогательная техника.

Россия имеет в своем арсенале тысячи ракет семейства 48Н6 в различных комплектациях Фото: Из открытых источников

Главный редактор профильного издания Defense Express Олег Катков отмечает, что сама по себе 48Н6 не является баллистической ракетой, это зенитный снаряд, который они настроили для атаки. То есть, она не имеет конечного наведения на цель, а просто падает по траектории. Также по его информации, РФ имеет тысячи ракет этого семейства и продолжает их производить.

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"В свое время один из руководителей "Алмаз-Антей" — производителя С-400, давал интервью, где вспоминал, что разработка и выпуск ракет 48н6 начался еще во времена СССР, тогда было выпущено 1400 единиц. После развала Союза, россияне продолжали их выпускать, поэтому это точно цифры с тремя нулями. Надо понимать сколько у РФ дивизионов С-400, тогда можно условно понимать эти цифры", — говорит он Фокусу.

По информации из открытых источников, на вооружении российской армии находится 75 дивизионов С-400 или более полутысячи пусковых установок по четыре контейнера каждая.

РФ пошла на психологический террор Киева

Сегодня в Сети можно встретить мнения, что Киев является наиболее защищенным городом Украины, поэтому ракетные удары ему не страшны. Более того, эти мысли умышленно разгоняют в социальных сетях, чтобы вызвать социальное возмущение. Вроде того, что условному Харькову или Днепру достается почти не каждый день, а для Киева война далеко.

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По словам военного эксперта Ивана Ступака, именно эти настроения будет использовать враг для создания общественного недовольства, поэтому атаки Киева баллистикой являются продолжением уже созданной информационно-психологической стратегии.

"Это психологический террор местного населения. Известно, что после пусков ракет очень мало времени до ее подлета, а тревога часто включается уже после удара. Поэтому киевлянам приходится постоянно думать о своей безопасности, не спать по ночам, что вызывает недовольство. Я думаю, что в планах врага расчет именно на давление населения на власть из-за этого", — говорит Фокусу Ступак.

Украине нужно 50 батарей комплексов ЗРК Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо Фото: PBS

Эксперт объясняет, что Россия будет адаптировать тактику воздушных атак к своим целям. Сейчас, вероятно они хотят что-то достать, в Киеве есть полтора-два десятка объектов, которые бы они хотели уничтожить.

"Они будут атаковать пока не достанут или эти объекты не перестанут существовать. Это могут быть какие-то рембазы или склады, например, поэтому и взялись так", — говорит Ступак.

Экономика украинской ППО

Еще одним аспектом баллистических атак на столицу является истощение запасов комплексов ПВО. По словам Каткова, ориентировочная стоимость одной ракеты для комплекса Patriot составляет около 3 млн долларов, а для одной цели их используется две. То есть, для перехвата всех 18 ракет, выпущенных по Киеву, было потрачено 36 ракет по 3 млн долларов каждая. Количество запасов, средств и возможности их приобретения существенно ограничены в Украине.

По данным Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ уже установлено место, откуда происходили пуски С-400 по столице Украины. Это населенный пункт Клинцы в Брянской области РФ, что в 250 км от Киева и в 45 км от границы.

Комплекс С-400, из которого атакуют Киев, находится в Брянской области, населенный пункт Клинцы Фото: скриншот

На вооружении у Украины есть средства способные поразить цели на таком расстоянии. В первую очередь, это американский комплекс M142 HIMARS. Если говорить языком цифр и подсчитывать средства западной помощи, то залп одного HIMARS стоит 1 млн долларов, что существенно дешевле перехвата 48Н6 и будет иметь стопроцентный результат.

Но здесь нужно вспомнить о запрете использования западного вооружения по суверенной территории РФ. Можно предположить, что РФ хочет спровоцировать Киев на их применение, чтобы в дальнейшем обвинить США и Украину. Также нужно вспомнить об украинской разработке ЗРК "Ольха-М", которая сейчас проходит финальные испытания. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 200 км.

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