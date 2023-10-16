До 40 ракет на одну цель: эксперт рассказал, чего ждать от российских воздушных атак

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, нынешняя ситуация показывает, что массированные ракетные удары могут происходить два-три раза в месяц.

Related video

Российские воздушные атаки начнутся не позднее ноября, в Кремле не ищут каких-то знаковых дат, но следят за прогнозами погоды. Об этом в комментарии Фокусу для материала "По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине" рассказал военный эксперт, майор запаса Вооруженных Сил Украины Алексей Гетьман.

По словам Гетьмана, стоит готовиться к ракетным ударам, но они будут происходить другим способом, как там говорят: с учетом предыдущих ошибок. Это будут комбинированные удары, как они их будут планировать сейчас прогнозировать сложно. Можно говорить точно, что массированными будут атаки с использованием барражирующих боеприпасов и атаки на прифронтовые на приграничные области с помощью С-300, их есть в запасе у РФ несколько тысяч.

"Как только похолодает и пойдут дожди, надо готовиться к атакам", — говорит он Фокусу.

Эксперт отмечает, что нынешняя ситуация показывает, что массированные ракетные удары могут происходить два-три раза в месяц. А если говорить об ударах вглубь территории, то будет примерно 40-50 ракет на одну цель.

Больше читайте в материале Фокуса "По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине".

Напомним, Украина арендует ПВО для усиления защиты неба в холодный период.