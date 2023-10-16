До 40 ракет на одну ціль: експерт розповів, чого чекати від російських повітряних атак

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, нинішня ситуація показує, що масовані ракетні удари можуть відбуватися два-три рази на місяць.

Related video

Російські повітряні атаки розпочнуться не пізніше листопада, в Кремлі не шукають якихось знакових дат, але слідкують за прогнозами погоди. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні" розповів військовий експерт, майор запасу Збройних Сил України Олексій Гетьман.

За словами Гетьмана, варто готуватися до ракетних ударів, але вони відбуватимуться в інший спосіб, як там кажуть: з урахування попередніх помилок. Це будуть комбіновані удари, як вони їх плануватимуть зараз прогнозувати складно. Можна говорити точно, що масованими будуть атаки з використанням баражуючих боєприпасів та атаки на прифронтові на прикордонні області за допомогою С-300, їх є в запасі у РФ декілька тисяч.

"Як тільки похолодає та підуть дощі, треба готуватися до атак", — говорить він Фокусу.

Експерт відзначає, що нинішня ситуація показує, що масовані ракетні удари можуть відбуватися два-три рази на місяць. А якщо говорити про удари вглиб території, то буде приблизно 40-50 ракет на одну ціль.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні".

Нагадаємо, Україна орендує ППО для посилення захисту неба в холодний період.