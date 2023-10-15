Україна бере ППО в оренду на зиму: у Повітряних силах озвучили деталі (відео)

Україна планує орендувати зенітно-ракетні комплекси, щоб посилити захист у холодний період. Однак які саме країни надають таку послугу — командування не уточнює.

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Україна орендує ППО для посилення захисту неба в холодний період часу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період. Йдеться не тільки про самі установки, а й про боєкомплекти до них, ракети.

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"Така практика в нас уже є. Зрозуміло, що кожна країна насамперед дбає про власний захист. Ніхто свою ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Тому що їх немає стільки у світі, щоб нам віддати", — заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат підкреслив, що не збирається розкривати інформацію про країни, які надали або надають Україні системи протиповітряної оборони в оренду.

"Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми її озвучували", — додав він.

Енергетичний терор Росії — підготовка України

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 10 жовтня закликав українців і бізнес і вже зараз готуватися до можливих блекаутів через ймовірні масовані атаки РФ. У колонці для "Економічної правди" він зазначив, що місцева влада має забезпечити автономними джерелами живлення об'єкти критичної інфраструктури. Бізнесу, крім придбання відповідних автономних джерел живлення, Кудрицький радить подумати про імпорт електроенергії. Простим українцям він рекомендував перевірити все житло, і, за можливості, утеплити його.

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден готується представити план фінансування США, в якому йтиметься про допомогу для України та Ізраїлю. Журналісти зазначили, що деякі республіканці виступатимуть проти того, щоб пов'язувати ці поставки для двох держав.

Також стало відомо, що українські бійці отримали установку ППО Viktor MR-2. Комплекс створено на базі автомобіля Toyota Land Cruiser 70, на якому встановлено потужну зенітну 14,5-мм гармату ЗПУ-2. Мобільна установка здатна ефективно боротися з різними повітряними цілями, включно з безпілотниками противника.