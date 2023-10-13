Українські бійці отримали установку ППО Viktor MR-2: на що здатна чеська зенітка

Комплекс створено на базі автомобіля Toyota Land Cruiser 70, на якому встановлено потужну зенітну 14,5-мм гармату ЗПУ-2. Мобільна установка здатна ефективно боротися з різними повітряними цілями, включно з безпілотниками противника.

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На озброєння 117-ї окремої бригади Територіальної оборони України надійшов мобільний зенітний комплекс MR-2 Viktor чеського виробництва. Це свідчить про те, що українські сили нарощують потенціал ППО, оскільки ці системи відіграють важливу роль у захисті таких важливих об'єктів, як авіабази, центри управління, військова техніка та логістичні вузли. Про це 12 жовтня повідомили оглядачі Army Recognition.

Система Viktor розроблена чеською компанією Excalibur Army для боротьби зі зростаючою загрозою безпілотних літальних апаратів і дронів. На думку експертів, вона є наочним прикладом того, як країни вдосконалюють свої системи ППО, керуючись уроками, отриманими в реальних бойових умовах.

Мобільна система створена на базі автомобіля Toyota Land Cruiser 70, відомим своїми міцністю і позашляховими якостями. На машині встановлено потужну двоствольну зенітну установку ЗПУ-2, створену на основі важкого кулемета КПВ калібру 14,5×114 мм. Цей важкий кулемет має майже вдвічі більшу енергію порівняно зі звичайними 12,7-мм кулеметами.

"Таким чином, система Viktor здатна ефективно вражати широкий спектр цілей, включно з безпілотниками, літаками, гелікоптерами, легкоброньованою технікою, укріпленнями супротивника та особовим складом, на дистанціях до 2 км", — зазначили автори матеріалу.

Viktor MR-2 також оснащений денним і нічним зенітним прицілом для ураження повітряних загроз і прицілом для стрільби прямою наводкою по наземних цілях. У магазині гармат міститься 300 набоїв — додаткові боєприпаси можуть перевозитися в ящиках на корпусі машини, а для швидкої заміни в разі перегріву до складу системи входять запасні стволи.

Раніше повідомлялося, що 4 жовтня в мережі з'явилися перші кадри бойової роботи британського зенітного комплексу ASRAAM із застосуванням ракет AIM-132. Експерти відзначили високу маневреність ракет під час ураження низьколітаючих цілей на малих дальностях.