Американці експериментують зі 155-мм зенітною гарматою: що відомо про програму MDAC
MDAC має стати ефективною та економічно вигідною альтернативою традиційним ЗРК, оскільки як боєприпаси використовує снаряд HVP, спочатку розроблений для рельсотрона.
Армія США оголосила про початок нового проєкту з модернізації своїх зенітних засобів, що включає розробку 155-мм гіперзвукової артилерійської системи. У заяві, опублікованій 8 липня на урядовому сайті, Управління швидких можливостей і критичних технологій (RCCTO) представило плани із закупівлі прототипів багатодоменної артилерійської гармати (MDAC), яка буде високомобільною, самохідною, колісною артилерійською системою для боротьби з повітряними і ракетними загрозами.
Зазначається, що MDAC призначений стати ефективною та економічно вигідною альтернативою традиційним зенітним ракетним системам.
Планується інтеграція нової артилерійської системи в наявні оборонні мережі армії, такі як інтегрована система бойового управління (IBCS) та інтегрована мережа протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD). Це дасть змогу здійснювати зовнішнє наведення на ціль і підвищити оперативну ефективність.
Особливості системи
Ключовою особливістю MDAC стане використання гіперзвукового снаряда Hyper Velocity Projectile (HVP), розробленого компанією BAE Systems. Снаряд HVP, який спочатку розробляли в рамках програми рельсотрона з 2013 року, був адаптований для використання в 127-мм морських гарматах і 155-мм сухопутних артилерійських системах. Цей снаряд здатний розвивати швидкість до 5 Махів і долати відстані до 80 кілометрів. HVP може бути як кінетичним, так і оснащеним вибухівкою вагою до 900 грамів.
Оглядачі Army Recognition зазначили, що під час демонстрації у вересні 2020 року експериментальний HVP успішно уразив повітряну ціль BQM-167 Skeeter за допомогою самохідної гаубиці M109A6 Paladin, продемонструвавши свою точність і ефективність. Вартість HVP у 2018 році становила 86 000 доларів, що значно нижче за вартість традиційних ракет, які використовуються в системах ППО.Важливо
Раніше повідомлялося, що США хочуть отримати собі імпровізовані системи протиповітряної оборони за програмою FrankenSAM на вантажівці, які раніше були відправлені як допомога Україні.