Американці експериментують зі 155-мм зенітною гарматою: що відомо про програму MDAC

MDAC має стати ефективною та економічно вигідною альтернативою традиційним ЗРК, оскільки як боєприпаси використовує снаряд HVP, спочатку розроблений для рельсотрона.

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Армія США оголосила про початок нового проєкту з модернізації своїх зенітних засобів, що включає розробку 155-мм гіперзвукової артилерійської системи. У заяві, опублікованій 8 липня на урядовому сайті, Управління швидких можливостей і критичних технологій (RCCTO) представило плани із закупівлі прототипів багатодоменної артилерійської гармати (MDAC), яка буде високомобільною, самохідною, колісною артилерійською системою для боротьби з повітряними і ракетними загрозами.

Зазначається, що MDAC призначений стати ефективною та економічно вигідною альтернативою традиційним зенітним ракетним системам.

Планується інтеграція нової артилерійської системи в наявні оборонні мережі армії, такі як інтегрована система бойового управління (IBCS) та інтегрована мережа протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD). Це дасть змогу здійснювати зовнішнє наведення на ціль і підвищити оперативну ефективність.

Особливості системи

Ключовою особливістю MDAC стане використання гіперзвукового снаряда Hyper Velocity Projectile (HVP), розробленого компанією BAE Systems. Снаряд HVP, який спочатку розробляли в рамках програми рельсотрона з 2013 року, був адаптований для використання в 127-мм морських гарматах і 155-мм сухопутних артилерійських системах. Цей снаряд здатний розвивати швидкість до 5 Махів і долати відстані до 80 кілометрів. HVP може бути як кінетичним, так і оснащеним вибухівкою вагою до 900 грамів.

Оглядачі Army Recognition зазначили, що під час демонстрації у вересні 2020 року експериментальний HVP успішно уразив повітряну ціль BQM-167 Skeeter за допомогою самохідної гаубиці M109A6 Paladin, продемонструвавши свою точність і ефективність. Вартість HVP у 2018 році становила 86 000 доларів, що значно нижче за вартість традиційних ракет, які використовуються в системах ППО.

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