Американцы экспериментируют со 155-мм зенитной пушкой: что известно о программе MDAC

MDAC должен стать эффективной и экономически выгодной альтернативой традиционным ЗРК, так как в качестве боеприпасов использует снаряд HVP, изначально разработанный для рельсотрона.

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Армия США объявила о начале нового проекта по модернизации своих зенитных средств, включающего разработку 155-мм гиперзвуковой артиллерийской системы. В заявлении, опубликованном 8 июля на правительственном сайте, Управление быстрых возможностей и критических технологий (RCCTO) представило планы по закупке прототипов многодоменной артиллерийской пушки (MDAC), которая будет высокомобильной, самоходной, колесной артиллерийской системой для борьбы с воздушными и ракетными угрозами.

Отмечается, что MDAC предназначен стать эффективной и экономически выгодной альтернативой традиционным зенитным ракетным системам.

Планируется интеграция новой артиллерийской системы в существующие оборонные сети армии, такие как интегрированная система боевого управления (IBCS) и интегрированная сеть противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD). Это позволит осуществлять внешнее наведение на цель и повысить оперативную эффективность.

Особенности системы

Ключевой особенностью MDAC станет использование гиперзвукового снаряда Hyper Velocity Projectile (HVP), разработанного компанией BAE Systems. Снаряд HVP, изначально разрабатывавшийся в рамках программы рельсотрона с 2013 года, был адаптирован для использования в 127-мм морских орудиях и 155-мм сухопутных артиллерийских системах. Этот снаряд способен развивать скорость до 5 Махов и преодолевать расстояния до 80 километров. HVP может быть как кинетическим, так и оснащенным взрывчаткой весом до 900 граммов.

Обозреватели Army Recognition отметили, что во время демонстрации в сентябре 2020 года экспериментальный HVP успешно поразил воздушную цель BQM-167 Skeeter с помощью самоходной гаубицы M109A6 Paladin, продемонстрировав свою точность и эффективность. Стоимость HVP в 2018 году составляла 86 000 долларов, что значительно ниже стоимости традиционных ракет, используемых в системах ПВО.

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