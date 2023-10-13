Для захисту енергетики взимку: Нідерланди оголосили про постачання Україні ракет для Patriot

За словами прем'єр-міністра Марка Рютте, додаткові снаряди для ППО повинні будуть захистити країну від варварських атак РФ. Також Амстердам допоможе закупити патрульні катери.

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Західні союзники продовжують постачати військову допомогу Україні, якої потребують бійці Збройних сил. Цього разу свій внесок зробили Нідерланди, про що повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 13 жовтня.

Чиновник прибув до Одеси з офіційним візитом, де й розповів про співпрацю Києва та Амстердама на найближчий час. Зокрема йшлося про допомогу із захистом енергетичної інфраструктури та зернового коридору.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія постарається заподіяти Україні якомога більше шкоди. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети для Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських ударів Росії", — заявив Марк Рютте.

Під час свого візиту прем'єр-міністр Нідерландів також відвідав із президентом України Володимиром Зеленським Одеський порт, де громадяни щодня продовжують працювати для того, щоб експортувати зерно та іншу продукцію.

"Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть забезпечити безпеку судноплавного маршруту для експорту зерна", — продовжив прем'єр-міністр Нідерландів.

Військова допомога від Нідерландів: реакція Зеленського

Свою заяву з цього приводу зробив і Володимир Зеленський. Насамперед глава держави висловив свою вдячність Нідерландам і назвав цей день насиченим.

"Той факт, що ми зараз тут, в Одесі, свідчить про те, які ключові питання на порядку денному і на що саме спрямовані наші зусилля. Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів і загалом нашої чорноморської акваторії", — заявив Володимир Зеленський.

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні глава держави також згадав військову допомогу, про яку оголосили Нідерланди.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що Джо Байден готується представити план фінансування США, у якому йтиметься про допомогу для України та Ізраїлю. Журналісти зазначили, що деякі республіканці виступатимуть проти того, щоб пов'язувати ці поставки для двох держав.