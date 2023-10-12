Іспанія, Данія та Чехія оголосили про додаткову допомогу Україні: що отримає Київ

Союзники ухвалили рішення про передачу Україні 6 зенітних установок HAWK та іншого військового обладнання. В Іспанії також відбудеться навчання українських операторів і фахівців з технічного обслуговування ЗРК.

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За підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі Мадрид, Копенгаген і Прага оголосили про надання Києву додаткової військової допомоги. Про це йдеться на офіційних сайтах Міністерств оборони Іспанії та Чехії.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила на важливості присутності на засіданні президента України Володимира Зеленського і детально розповіла про вміст нового пакета допомоги ЗСУ.

За словами глави Міноборони, Київ отримає від Іспанії:

6 зенітних установок HAWK;

155-мм снаряди;

105-мм снаряди;

важкі кулемети проти безпілотників;

електрогенератори;

водолазні компресори;

зимове спорядження;

польові пайки;

Маргарита Роблес також повідомила, що за запитом США з наступного місяця на території Іспанії стартує "супутнє навчання українських операторів і спеціалістів з технічного обслуговування HAWK".

Своєю чергою Данія і Чехія оголосили про об'єднання зусиль для надання військової допомоги Україні. Країни поставлять Києву техніку з виробництва і складів чеських приватних компаній коштом данського уряду.

Перша частина спільного пакета допомоги Данії та Чехії для України включає:

50 БМП і танків;

500 кулеметів

7000 гвинтівок;

500 снайперських гвинтівок;

2500 пістолетів;

засоби радіоелектронної боротьби ISR;

розвідувальне обладнання.

"Це значна пожертва обладнання, яке дуже затребуване в Україні. Це стало можливим завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", — сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що у США вирішили об'єднати два пакети допомоги, щоб забезпечити додаткове фінансування Ізраїлю, і повернути грошову допомогу Києву, проти якої раніше виступали деякі республіканці.

За даними ЗМІ від 12 жовтня, США також активізували зусилля, щоб мотивувати союзників використовувати заморожені 300 млрд доларів Росії для допомоги Україні. Як зазначають журналісти, ці гроші знадобляться для післявоєнного відновлення країни.