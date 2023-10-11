Підсумки "Рамштайна" із Зеленським у Брюсселі: що отримає Україна від союзників

Партнери Києва заявили про намір продовжувати підтримку української армії й оголосили про нові пакети військової допомоги, що включають обладнання для розмінування, снаряди та додаткові системи NASAMS.

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У середу, 11 жовтня, у Брюсселі відбулося шістнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На зустрічі зібралися представники приблизно 50 країн. Фокус зібрав перші підсумки зустрічі.

США

Міністр оборони США Ллойд Остін під час вітальної заяви повідомив про намір Вашингтона продовжувати підтримку України у війні проти Російської Федерації. Глава Пентагону також оголосив про новий пакет допомоги Києву на 200 мільйонів доларів, до якого увійшли:

ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря — повітря" ближнього радіуса дії;

снаряди для HIMARS;

протитанкові ракети TOW;

артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм.

Фінляндія

У Міністерстві оборони Фінляндії оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 95 мільйонів євро. Міністр оборони Антті Хаккянен наголосив, що загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, сягнула 1,4 мільярда євро.

У заяві відомства також ідеться про те, що зміст нового пакета допомоги, спосіб і час доставки не будуть оголошені з міркувань безпеки. Повідомляється, що Гельсінкі врахували поточні потреби України.

Норвегія

Міністерство оборони Норвегії оголосило про виділення 200 мільйонів норвезьких крон (приблизно 17,4 млн євро) на розмінування території України. Повідомляється, що країна збільшить у понад два рази підтримку зусиль зі знешкодження мін в Україні.

"Розмінування рятує життя і захищає мирних жителів, особливо дітей. Розмінування також необхідне для надання інших видів надзвичайної допомоги та відновлення інфраструктури", — сказала міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

У відомстві зазначили, що Норвегія надає Україні в розмінуванні з 2015 року.

Канада

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення Україні пакета допомоги на 25 мільйонів канадських доларів (приблизно 19 мільйонів доларів США).

Допомога включає черевики, термобілизну та зимові спальні мішки, 2000 комплектів форми для жінок-військовослужбовців. Ці поставки фінансуються коштом траншу в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в червні 2023 року.

Україна також отримає зброю із запасів Канадських збройних сил, зокрема:

2000 додаткових пострілів калібру 155 мм;

димові боєприпаси, зокрема 955 пострілів 155-мм артилерійських димових снарядів і понад 2000 пострілів 81-мм димових мінометів;

2260 протигазів;

277 авіаційних бомб;

різні типи 76-мм морських боєприпасів.

Британія

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс анонсував допомогу Україні вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що вміст нового пакета допомоги допоможе Силам оборони України розміновувати мінні поля, обслуговувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критично важливої національної інфраструктури.

"Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив президента Зеленського, що Велика Британія підтримує Україну та її найнагальніші потреби непохитно", — сказав Шеппс.

Бельгія

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кро на спільній конференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі повідомив, що його країна має намір цьогоріч створити спеціальний фонд для надання підтримки Україні в розмірі 1,7 мільярда євро, пише Укрінформ.

"Джерелом для Українського фонду в обсязі 1,7 мільярда євро будуть сотні мільярдів російських фінансових активів, заморожених у Бельгії", — заявив де Кро.

За словами бельгійського прем'єра, кошти підуть на військову допомогу, гуманітарну підтримку, для проєктів у рамках Європейського фонду миру, а також на макроекономічну допомогу Україні.

Литва

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні у форматі "Рамштайн" анонсував передачу Україні двох зенітних ракетних комплексів NASAMS, електрогенераторів та іншого обладнання, необхідного взимку.

Анушаускас також повідомив, що Литва спільно з іншими окремими державами Євросоюзу замовляє 155-мм боєприпаси для України. Крім того, міністр згадав про формування коаліції з розмінування України.

"Ми дякуємо державам, які приєдналися або планують приєднатися до створюваної коаліції. Пріоритетом наразі є обладнання для розмінування, закупити яке Литва та інші країни могли б допомогти, на ці цілі ми хочемо спрямувати значну частину наших коштів", — сказав Анушаускас.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що у США вирішили об'єднати два пакети допомоги, щоб забезпечити додаткове фінансування Ізраїлю, і повернути грошову допомогу Києву, проти якої раніше виступали деякі представники республіканців.

Раніше, 7 жовтня, ми писали про те, що сенатор Кріс Ван Холлен розглядає можливість тристороннього обміну, в рамках якого Польща відправить в Україну свої зенітні ракетні комплекси Patriot, а натомість отримає від США системи "Залізний купол".