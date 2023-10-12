Испания, Дания и Чехия объявили о дополнительной помощи Украине: что получит Киев

Союзники приняли решение о передаче Украине 6 зенитных установок HAWK и прочего военного оборудования. В Испании также пройдет обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию ЗРК.

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По итогу встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе Мадрид, Копенгаген и Прага объявили о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи. Об этом говорится на официальных сайтах Министерств бороны Испании и Чехии.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула важность присутствия на заседании президента Украины Владимира Зеленского и подробно рассказала о содержимом нового пакета помощи ВСУ.

По словам главы Минобороны, Киев получит от Испании:

6 зенитных установок HAWK;

155-мм снаряды;

105-мм снаряды;

тяжелые пулеметы против беспилотников;

электрогенераторы;

водолазные компрессоры;

зимнее снаряжение;

полевые пайки;

Маргарита Роблес также сообщила, что по запросу США со следующего месяца на территории Испании стартует "сопутствующее обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию HAWK".

В свою очередь Дания и Чехия объявили об объедении усилий для оказания военной помощи Украине. Страны поставят Киеву технику с производства и складов чешских частных компаний за счет датского правительства.

Первая часть совместного пакета помощи Дании и Чехии для Украины включает:

50 БМП и танков;

500 пулеметов

7000 винтовок;

500 снайперских винтовок;

2500 пистолетов;

средства радиоэлектронной борьбы ISR;

разведывательное оборудование.

"Это значительное пожертвование оборудования, которое очень востребовано в Украине. Это стало возможным благодаря образцовому сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой", — сказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Напомним, 9 октября стало известно, что в США решили объединить два пакета помощи, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Израилю, и вернуть денежную помощь Киеву, против которой ранее выступали некоторые республиканцы.

По данным СМИ от 12 октября, США также активизировали усилия, чтобы мотивировать союзников использовать замороженные 300 млрд долларов России для помощи Украине. Как отмечают журналисты, эти деньги потребуются для послевоенного восстановления страны.