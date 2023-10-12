США хотят мотивировать Запад направить замороженные $300 млрд РФ на помощь Украине, — WP

По словам журналистов, в Белом доме все больше склоняются к тому, что российские замороженные активны нужно передать Украине. Пускай и для восстановления после войны.

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В США активизировали усилия, чтобы мотивировать союзников использовать замороженные 300 млрд долларов России для помощи Украине. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что усилия активизировались на фоне того, когда правительства США и Европы сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями на пути своих планов направить деньги на помощь Украине.

Издание пишет, что в Штатах считают, что российские банковские резервы не могут заменить новую чрезвычайную военную и экономическую помощь Украине. Однако эти деньги потребуются для восстановления страны уже после войны.

По словам журналистов, даже самые оптимистичные прогнозы предполагают, что российские деньги могут попасть в руки Киева через несколько месяцев, если не через год. Кроме того, в Штатах хранится лишь небольшой процент от общей суммы – 5 млрд долларов.

Однако, как сообщается, в Белом доме все больше склоняются к тому, что российские замороженные активны нужно передать Украине. Пускай и для восстановления после войны.

В материале говорится, что в сентябре 2023 года профессор прав Гарвардского университета Лоуренс Трайб, консультировавший президента США Джо Байдена, опубликовал 124-страничный отчет, в котором аргументируется законность конфискации российских средств. Позиция Трайба перекликается с призывами Ларри Саммерса, другого профессора Гарварда, который также неофициально консультировал Байдена на протяжении всего пути.

По словам журналистов, Саммерс присоединился к бывшему президенту Всемирного банка Роберту Зеллику и бывшему советнику Госдепартамента США Филиппу Зеликову в поддержку экономического обоснования перенаправления активов.

Напомним также, что дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках, продолжаются в Евросоюзе с конца мая этого года.