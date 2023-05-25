План на 200 миллиардов евро: Европа придумала, как поддержать Украину деньгами России

В Европе изучают возможность передать Украине проценты, полученные от российских активов, которые хранятся в крупнейшем в мире клиринговом центре Euroclear.

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В Европейском Союзе начались дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках. Об этом пишет Financial Times.

По информации журналистов, чиновники ЕС уже обсуждали этот вопрос на встрече, которая состоялась 24 мая 2023 года. Отмечается, что была изучена возможность передать Украине проценты, полученные от российских активов, которые хранятся в крупнейшем в мире клиринговом центре Euroclear. При этом изъятия самих активов не понадобится.

По данным бельгийского правительства, санкции заморозили 196,6 млрд евро российских активов в Euroclear, из которых 180 млрд евро — это активы российского центрального банка.

Какую схему хотят реализовать в Европейском Союзе?

Замороженные активы России все равно генерируют доход, а Euroclear реинвестирует средства. Именно доходы, полученные от реинвестирования, европейские чиновники хотят направить на помощь Украине.

Высокие процентные ставки центробанков вместе с необычным накоплением платежей из-за санкций привели к рекордным прибылям — в первом квартале года Euroclear отчитался о 734 млн евро процентов на остатки средств от российских активов.

"Не совсем понятно, кому принадлежат эти проценты. Использование этих процентов в пользу Украины является "неразведанной территорией", но мы считаем, что это можно сделать", — рассказал журналистам один из участников встречи.

В Европе также хотят придумать способ, благодаря которому можно будет активно управлять этими доходами, чтобы генерировать еще больше денег

Напомним, по данным агентства Bloomberg, на начало 2023 года ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.

При этом в феврале страны G7 заявили, что не будут использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине.