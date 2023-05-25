План на 200 мільярдів євро: Європа вигадала, як підтримати Україну грошима Росії

У Європі вивчають можливість передати Україні відсотки, отримані від російських активів, які зберігаються у найбільшому у світі кліринговому центрі Euroclear.

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У Європейському Союзі розпочалися дискусії з приводу передачі Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках. Про це пише Financial Times.

За інформацією журналістів, чиновники ЄС вже обговорювали це питання на зустрічі 24 травня 2023 року. Зазначається, що було вивчено можливість передати Україні відсотки, отримані від російських активів, які зберігаються у найбільшому у світі кліринговому центрі Euroclear. При цьому вилучення самих активів не знадобиться.

За даними бельгійського уряду, санкції заморозили 196,6 млрд євро російських активів в Euroclear, з яких 180 млрд євро — це активи російського центрального банку.

Яку схему хочуть реалізувати у Європейському Союзі?

Заморожені активи Росії все одно генерують дохід, а Euroclear реінвестує кошти. Саме прибутки, отримані від реінвестування, європейські чиновники хочуть направити на допомогу Україні.

Високі відсоткові ставки центробанків разом із незвичайним накопиченням платежів через санкції призвели до рекордних прибутків — у першому кварталі року Euroclear відзвітував про 734 млн євро відсотків на залишки коштів від російських активів.

"Не зовсім зрозуміло, кому належать ці відсотки. Використання цих відсотків на користь України є "нерозвіданою територією", але ми вважаємо, що це можна зробити", — розповів один з учасників зустрічі.

У Європі також хочуть вигадати спосіб, завдяки якому можна буде активно керувати цими доходами, щоб генерувати ще більше грошей

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, на початок 2023 року ЄС та партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російського Центробанку та 19 млрд євро активів, які перебувають під санкціями російських бізнесменів.

При цьому в лютому країни G7 заявили, що не використовуватимуть заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні.