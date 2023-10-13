Для защиты энергетики зимой: Нидерланды объявили о поставках Украине ракет для Patriot

По словам премьер-министра Марка Рютте, дополнительные снаряды для ПВО должны будут защитить страну от варварских атак РФ. Также Амстердам поможет закупить патрульные катера.

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Западные союзники продолжают поставлять военную помощь Украине, в которой нуждаются бойцы Вооруженных сил. В этот раз свой вклад сделали Нидерланды, о чем сообщил премьер-министр страны Марк Рютте на своей странице в социальной сети Twitter 13 октября.

Чиновник прибыл в Одессу с официальным визитом, где и рассказал о сотрудничестве Киева и Амстердама на ближайшее время. В частности речь пошла о помощи с защитой энергетической инфраструктуры и зернового коридора.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Этой зимой Россия постарается причинить Украине как можно больше вреда. Поэтому Нидерланды поставят дополнительные ракеты для Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских ударов России", — заявил Марк Рютте.

В ходе своего визита премьер-министр Нидерландов также посетил с президентом Украины Владимиром Зеленским Одесский порт, где граждане ежедневно продолжают работать для того, чтобы экспортировать зерно и другую продукцию.

"Нидерланды помогут Украине приобрести патрульные катера, которые помогут обеспечить безопасность судоходного маршрута для экспорта зерна", — продолжил премьер-министр Нидерландов.

Военная помощь от Нидерландов: реакция Зеленского

Свое заявление по этому поводу сделал и Владимир Зеленский. В первую очередь глава государства выразил свою благодарность Нидерландам и назвал этот день насыщенным.

"Тот факт, что мы сейчас здесь, в Одессе, свидетельствует о том, какие ключевые вопросы на повестке дня и на что именно направлены наши усилия. Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности Одессы, дунайских портов и в целом нашей черноморской акватории", — заявил Владимир Зеленский.

В своем традиционном вечернем видеообращении глава государства также упомянул военную помощь, о которой объявили Нидерланды.

Напомним, 12 октября сообщалось, что Джо Байден готовится представить план финансирования США, в котором пойдет речь о помощи для Украины и Израиля. Журналисты отметили, что некоторые республиканцы будут выступать против того, чтобы связывать эти поставки для двух государств.