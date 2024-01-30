15 із 35 Shahed: у Повітряних силах пояснили низьку ефективність ППО

Речник командування Юрій Ігнат зазначив, що росіяни атакують різною кількістю БПЛА на кількох напрямках, що значно ускладнює роботу ППО. Сьогодні вночі окупанти намагалися завдати ударів як по цивільних, так і військових об'єктах.

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У ніч із 29 на 30 січня під час останньої нічної атаки з боку російських загарбників система протиповітряної оборони успішно ліквідувала 15 із 35 безпілотників "Шахед". Так, противник використовував більшу частину цих дронів для нападу на прифронтові території. Про це повідомив полковник, представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Для когось це, можливо, дивно. Тому що всі звикли бачити інколи і стовідсоткове збивання. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики і т.д.", — зазначив Ігнат.

Згідно з висловлюванням представника Повітряних сил, російські сили здійснюють атаки з використанням різного числа безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з різних напрямків. Сьогоднішні атаки включали в себе такі напрямки:

Курська область, Росія;

Приморсько-Ахтарськ, Росія;

Чауда, Крим.

Більшість безпілотних літальних апаратів були спрямовані на атаку прифронтових територій, розташованих близько до лінії бойового зіткнення або державного кордону. Зокрема, російські сили прагнули атакувати різноманітні об'єкти, включно з військовими, цивільними та об'єктами паливно-енергетичного сектору.

Результати роботи ППО

Нагадаємо, що в ніч на вівторок, 30 січня, російські окупанти завдали чергового удару Шахедами та ракетами С-300 по території України. Вибухи пролунали в Київській, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Черкаській, Херсонській та Дніпропетровській областях.