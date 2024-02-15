Украинская САУ "Богдана" выдержала удар российского "Ланцета", — соцсети (видео, фото)

Бронекапсула машины спасла жизнь бойцов экипажа. Они же и показали последствия от поражения российского дрона-камикадзе.

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В украинской армии существует несколько версий самоходной артиллерийской установки "Богдана" с различными бронекабинами. Одна из них выдержала попадание российского дрона-камикадзе "Ланцет". Соответствующее видео распространяется по телеграм-каналам, передает Фокус.

На кадрах заявлено, что в украинскую артустановку оккупанты ударили "Ланцетом". На видео они показывают остатки от дрона-камикадзе. При этом бронекапсула от "Украинской бронетехники" защитила экипаж. Бронированное стекло, судя по фото, почти полностью сдержало удар.

Всего в украинской армии существует три вида "Богданы" на базе украинского "КрАЗа", "Украинской бронетехники" с шасси МАЗ и на базе чешской Tatra T-815. Разработчики намеренно начали использовать разные шасси, чтобы ускорить поставки машин в украинскую армию. В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что САУ "Богдана" изготавливают шесть единиц в месяц.

Напомним, экипаж "Богданы" рассказывал, что российские войска мечтают уничтожить артустановку. Они постоянно охотятся дронами на 155-мм машину.

8 января САУ "Богдана" попала по вражескому танку. Спецназовцы показали эффективность украинской техники.