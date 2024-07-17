"Вопрос актуален": Юсов отреагировал на слова Буданова о наступлении РФ и ситуацию на севере

По словам спикера украинской разведки, Силы обороны сумели сломать планы россиян в Харьковской области и на северных границах, однако угроза остается. Там фиксируется активность вражеских ДРГ и пополнение подразделений.

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Украинским защитникам удалось сорвать планы российских оккупантов, которые еще в июне хотели дестабилизировать ситуацию на северных границах. Деталями поделился спикер Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, та операция противника, которую он пытался провести на севере, была остановлена украинскими защитниками. В то же время, сейчас дальше фиксируется активность вражеских ДРГ, попытки ротации и пополнения подразделений.

А вот касаемо интервью начальника украинской разведки Кирилла Буданова изданию NV, где тот говорил о риске наступления ВС РФ с севера, то оно записывалось в момент, когда на Харьковском направлении были активные боевые действия и оккупанты продолжали наступательную операцию, говорит Андрей Юсов.

Спикер ГУР МОУ заявил, что когда подобные интервью выходят спустя несколько недель, то они могут нуждаться в некоторых поправках и корректировках, ведь ситуация меняется. В результате сейчас в ведомстве уверяют, что Силы обороны разрушили планы оккупантов не только в Харьковской области, но и на северном направлении.

"Но действительно угроза там остается. Враг не будет оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны. Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, мы говорим о северном направлении", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 15 июля сообщалось, что слова Кирилла Буданова об угрозе наступления ВС РФ с севера также прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, самая сложная ситуация остается на востоке. Глава государства утверждает, что "на Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы исключить мощное наступление с севера".