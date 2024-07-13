Наступление ВС РФ с севера: Буданов рассказал, чего ожидать, — СМИ

Наступление россиян на северном направлении уже продолжается. Игнорировать проблему нельзя, заметил Буданов, но катастрофы, по его мнению, не произойдет.

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Угроза наступления вооруженных сил России на Украину с севера вполне реальна. Об этом NV рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Глава разведки отметил, что наступление ВС РФ с севера даже уже продолжается, впрочем, чтобы "не провоцировать панику", не уточнил, в каких именно регионах оно происходит — в Сумской или Черниговской областях.

Он отметил, что для него это немного анекдотическая ситуация, ведь ГУР два года успокаивал, что атаки с севера не будет. Сейчас же, когда разведка сказала, что наступление с севера состоится, все не хотят это признавать, надеясь на лучшее.

Впрочем, Кирилл Буданов признал, что проблемы действительно есть. Хотя, по его мнению, катастрофы не будет, но игнорировать проблему нельзя, ведь тенденция наблюдается только на обострение ситуации.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 2 июля сообщали, что ВС РФ проводят диверсионно-разведывательную работу на границе с Сумской и Харьковской областями. Сейчас враг сохраняет резервы для того, чтобы начать наступление на Сумщине.

12 июля спикер ОК "Север" Вадим Мысник рассказывал, что оперативная обстановка на границе с РФ в районе Сумской и Черниговской областей напряженная. Враг активно обстреливает украинские населенные пункты, а также пытается "пустить в ход" ДРГ.