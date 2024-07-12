Проводят ротации и обстреливают поселки: что происходит на северной границе с РФ

Обстановка на границе с РФ в районе Сумской и Черниговской областей напряженная. Россияне там постоянно осуществляют ротации, а их ДРГ пытаются проникнуть на территорию Украины.

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Сейчас оперативная обстановка на границе с РФ в районе Сумской и Черниговской областей напряженная. Враг активно обстреливает украинские населенные пункты, а также пытается "пустить в ход" ДРГ. Об этом в эфире Единого телемарафона рассказал спикер ОК "Север" Вадим Мысник.

Для обстрелов украинских поселков оккупанты используют артиллерию различного калибра, FPV-дроны, ударные БПЛА. Также иногда захватчики атакуют управляемыми и неуправляемыми ракетами с самолетов и вертолетов.

Кроме того, по словам Вадима Мысника, на границе в этом районе враг и в дальнейшем использует ДРГ. Однако украинские защитники вовремя обнаруживают такие группы и не позволяют им проникнуть на территорию нашего государства. Технические возможности у украинских защитников становятся сильнее. Поэтому даже попытки уплотнять свои минно-взрывные заграждения, укреплять свои фортификации наносят удары. Что касается численности оккупантов на границе, то, по словам спикера, там происходят постоянные ротации.

"Враг постоянно осуществляет ротационные мероприятия, одни подразделения прибывают, другие отбывают, разная степень готовности тех подразделений. Наша разведка докладывает нам их количественный и боевой состав", — отметил Вадим Мысник.

Он добавил, что украинские защитники строят оборонительные рубежи практически безостановочно. Система делается таким образом, чтобы не дать врагу осуществлять масштабные диверсионные наступательные действия, своевременно отражать их и уничтожать оккупантов.

Напомним, ранее военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, как враг пытается выполнить задание командования в районе Часового Яра. По словам военного, кажется, что россияне имеют какой-то дедлайн. Ведь, подчеркнул Сазонов, оккупанты уже несколько недель бросают в первую волну элитные подразделения.

Также лейтенант ВСУ с позывным Алекс рассказал, что российские оккупанты перестали проводить масштабные штурмовые действия в районе Боровой Харьковской области. Однако враг и в дальнейшем атакует село КАБами.