Проводять ротації і обстрілюють селища: що відбувається на північному кордоні з РФ

Обстановка на кордоні з РФ в районі Сумської та Чернігівської областей напружена. Росіяни там постійно здійснюють ротації, а їхні ДРГ намагаються проникнути на територію України.

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Наразі оперативна обстановка на кордоні з РФ в районі Сумської та Чернігівської областей напружена. Ворог активно обстрілює українські населені пункти, а також намагається "пустити в хід" ДРГ. Про це в етері Єдиного телемарафону розповів речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

Для обстрілів українських селищ окупанти використовують артилерію різного калібру, FPV-дрони, ударні БПЛА. Також іноді загарбники атакують керованими і некерованими ракетами з літаків та гелікоптерів.

Крім того, за словами Вадима Мисника, на кордоні в цьому районі ворог й надалі використовує ДРГ. Проте українські захисники вчасно виявляють такі групи і не дозволяють ним проникнути на територію нашої держави. Технічні можливості в українських захисників стають сильнішими. Тому навіть спроби ущільнювати свої мінно-вибухові загородження, укріплювати свої фортифікації завдають ударів. Що стосується чисельності окупантів на кордоні, то, за словами речника, там відбуваються постійні ротації.

"Ворог постійно здійснює ротаційні заходи, одні підрозділи прибувають, інші відбувають, різна ступінь готовності тих підрозділів. Наша розвідка доповідає нам їхній кількісний і бойовий склад", — зазначив Вадим Мисник.

Він додав, що українські захисники будують оборонні рубежі практично безупинно. Система робиться таким чином, щоб не дати ворогу здійснювати масштабні диверсійні наступальні дії, своєчасно відбивати їх і знищувати окупантів.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, як ворог намагається виконати завдання командування в районі Часового Яру. За словами військового, здається, що росіяни мають якийсь дедлайн. Адже, підкреслив Сазонов, окупанти вже кілька тижнів кидають у першу хвилю елітні підрозділи.

Також лейтенант ЗСУ з позивним Алекс розповів, що російські окупанти перестали проводити масштабні штурмові дії в районі Борової Харківської області. Однак ворог й надалі атакує село КАБами.